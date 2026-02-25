O’Higgins logró una tremenda clasificación en la Copa Libertadores 2026: eliminó a Bahía en Brasil por penales y quedó a un paso de la fase de grupos del torneo, lo que significó una reaccion muy emotiva de su entrenador Lucas Bovaglio en conferencia de prensa.

El director técnico rompió en llanto ante los medios chilenos presentes en el Arena Fonte Nova y dejó una potente reflexión tras el heroico avance en el torneo más importante de clubes de América.

Las lágrimas del DT de O’Higgins por la clasificación en la Cop Libertadores

Lucas Bovaglio rompió en llanto en plena conferencia de prensa en Brasil: “Es el momento donde empiezo a tomar dimensión de lo que conseguimos, y es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos, y siento que estuvimos a la altura, hicimos un gran partido de local, hicimos, tal vez, no el partido que soñábamos acá, porque arrancó muy mal, pero tuvimos la capacidad y el carácter de no caernos con el segundo gol, que fue en un momento psicológico donde cualquier grupo se podría caer, este grupo no solamente no lo hizo, sino que creyó más todavía de que era posible”.

“Nos fuimos al descanso sabiendo que necesitábamos un gol, y que no teníamos que perder el orden, porque si nos hacían otro gol más, ya prácticamente revertir una historia de esa de esa característica y hacer muy difícil. El equipo me llena de orgullo. Me siento un privilegiado de formar parte de esta institución y de haber formado parte, tal vez estoy en uno de los capítulos más lindos de la historia de este club”, añadió con la voz quebrada.

“A los chicos los invité a que intenten que sus nombres queden para siempre en en la historia de este de este club. Y y fue así, fue así, y y lo más lo más hermoso de todo fue que no estuvimos solos. Había más de mil almas que recorrieron alrededor de cuatro mil kilómetros y corrieron a la par de los jugadores, y nunca se callaron, y verlos disfrutar después del partido realmente es tremendamente conmovedor. Ya lo de ayer en el hotel, ese ese banderazo que hicieron fue realmente una caricia al alma, y que hoy disfrutemos esto este momento, y cuando mañana u otro día emprendan el retorno a a Rancagua, sepamos que que formamos parte de un día que va a quedar para siempre”, agregó ya con lágrimas en los ojos.

Finalmente, Bovaglio no se conformó y palpitó lo que viene: “La verdad es que todo lo que venga a partir de ahora lo visualizamos, visualizamos el partido del sábado con Palestino, visualizamos ante un eventual cruce Táchira o Tolima (se define el jueves 26 de febrero) qué podía llegar a pasar. Siempre creímos que se podía. Tenemos muchos escenarios por delante, caer en Copa Sudamericana, entrar a fase de grupos. Lo que hay garantía es que esta institución va a viajar por el continente, hay una garantía de que este grupo de jugadores realmente van a defender estos colores con la piel, y y tendremos que hacernos cargo de que lo que hemos conseguido, porque tampoco lo podemos descuidar al campeonato, y tenemos que competir”.

“Es todo lindo, es todo hermoso, las alegrías son grandes y las buscamos, pero hay que hacerse cargo de lo que viene, y lo que viene es complejo. Entonces, ahí necesitamos de todos, y y ojalá que que que esta institución pueda dar un pasito más. Jugar Copa Libertadores es el torneo más hermoso del continente, nos falta un paso más, pero primero el sábado con Palestino en La Cisterna”, sentenció.