O’Higgins de Rancagua protagonizó una de las hazañas chilenas del año en la Copa Libertadores 2026 al eliminar al Bahía de Brasil en el Arena Fonte Nova, y ahora tiene rival para la Fase 3: Deportes Tolima de Colombia.

El equipo colombiano avanzó tras vencer en penales al Deportivo Táchira de Venezuela. La llave se disputará entre el 3 y el 12 de marzo, con el partido de ida en El Teniente de Rancagua y la vuelta en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El equipo de Lucas Bovaglio buscará llegar a la fase de grupos del torneo, instancia que no ha jugado desde 2014.

¿Cómo fue la épica clasificación de O’Higgins ante Bahía en el Arena Fonte Nova?

La hazaña ante Bahía fue mayúscula. O’Higgins perdía 2-0 en Salvador antes del descanso, con un gol a los 20 segundos del partido y un penal convertido en el rebote, pero en el segundo tiempo Arnaldo Castillo igualó el global y la definición fue por penales. El arquero ecuatoriano Omar Carabalí se convirtió en el héroe de la noche: atajó dos disparos para sellar el 4-3 definitivo en la tanda.

Una remontada que el fútbol chileno no olvidará pronto y que instaló al Capo de Provincia como uno de los grandes protagonistas del torneo continental en este inicio de temporada.

¿Cómo llegó Deportes Tolima a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

Tolima, con once participaciones en el torneo continental, se midió ante el Deportivo Táchira de Venezuela en la Fase 2 y empató el global en un tanto. En la definición desde los doce pasos, los colombianos se impusieron 3-0 en penales para asegurar su avance.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega O’Higgins vs Deportes Tolima en Copa Libertadores?

Los detalles confirmados de la llave son los siguientes:

Partido de ida: O’Higgins vs Tolima, semana del 3 de marzo

Partidos de vuelta: Tolima vs O’Higgins, semana del 10 de marzo

Día y hora exacta serán confirmados por la CONMEBOL en las próximas horas.

¿Qué se juega O’Higgins ante Tolima y qué pasa con el perdedor?

Las consecuencias de la llave son claras y de enorme magnitud económica y deportiva:

Ganador: Clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con un premio base garantizado de USD 3.000.000 más USD 330.000 por cada victoria en esa etapa