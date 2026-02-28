Palestino goleó a O’Higgins por 4-2 en el estadio Municipal de La Cisterna, logrando su primer trunfo en el Campeonato Nacional 2026 y también en la era del entrenador Cristiam “La Nona” Muñoz. Los Tetracolores salen del fondo de la tabla de posiciones, y dejan a otros elencos complicados, como U de Chile, que está en el penúltimo puesto del torneo.

Los Celestes acumulan su segunda derrota seguida, aunque guardaron muchos jugadores tras su heroica clasificación en Brasil por Copa Libertadores, dejando fuera a Bahía por penales en el Arena Fonte Nova.

Los goles de Palestino vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2026

Fue un partido con gran cantidad de goles: Palestino inició todo en los 34 minutos con un tanto del mundialista Ian Garguez. No obstante, los rancagüinos llegaron al empate en el epílogo del primer tiempo con un tanto de penal de Thiago Vecino en los 45+7′.

En el complemento llegó el mejor momento de la escuadra dueña de casa: Sebastián Gallegos (46′), Francisco Montes (69′) y Nelson Da Silva (76′) materializaron una tremenda victoria para la escuadra árabe, la que necesitaban para que se afianzara La Nona Muñoz.

En el final del compromiso llegó un segundo descuento para O’Higgins mediante Arnaldo Castillo en los 90+4′.