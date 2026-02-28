La Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026 cierra la jornada con un duelo nocturno de alto voltaje: Palestino recibe a O’Higgins en el Estadio Municipal de La Cisterna, con inicio programado para las 20:30 horas de Chile.

Los Árabes, dirigidos por Lucas Bovaglio, llegan al partido en una situación delicada: suman apenas 2 puntos en 4 fechas, con un registro de 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, su invicto como local es un dato clave: en La Cisterna no han perdido en lo que va del torneo y han logrado aguantar sus 2 compromisos en casa. El atacante Nicolás Da Silva es la gran esperanza ofensiva del cuadro árabe, con 2 goles en el campeonato.

Por su parte, O’Higgins llega con 6 puntos como uno de los equipos más regulares del torneo. Los Celestes de Rancagua acumulan 2 victorias y 2 derrotas, aunque su mayor debilidad es su rendimiento de visitante: jamás han sumado puntos fuera de casa en lo que va del certamen. En el historial reciente entre ambos, O’Higgins ganó los dos últimos enfrentamientos, el más recordado siendo el 2-1 en La Cisterna del torneo 2025, con doblete de Maximiliano Romero.

El árbitro del partido será Gastón Philippe Noriega.

Palestino vs O’Higgins, minuto a minuto