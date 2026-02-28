La Copa Sudamericana entra en terreno decisivo para los clubes chilenos y ya hay un detalle que puede marcar el pulso del partido: el árbitro. Universidad de Chile y Palestino se enfrentarán en un cruce directo que no da margen de error.

En torneos internacionales, la designación arbitral siempre genera conversación. Más aún cuando se trata de una fase preliminar a partido único, donde un fallo puede inclinar la balanza. Y esta vez, Conmebol ya tomó la decisión.

¿Quién será el árbitro de Universidad de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana?

El árbitro del partido entre Universidad de Chile y Palestino por la Copa Sudamericana será el brasileño Raphael Claus. Así lo confirmó oficialmente la Conmebol en la designación para la fase preliminar.

Claus, con amplia experiencia en torneos continentales y partidos de alta exigencia en Brasil, será el encargado de impartir justicia en el Estadio Nacional. El duelo está programado para el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas.

El contexto no es menor: el ganador avanzará a la fase de grupos y el perdedor quedará eliminado inmediatamente. No hay revancha ni margen para especular.

¿Qué árbitro dirigirá Cobresal vs Audax Italiano en la Sudamericana?

El juez colombiano Andrés Rojas fue designado para el encuentro entre Cobresal y Audax Italiano, también válido por la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

El compromiso se disputará el martes 3 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Al igual que en Santiago, el formato será a partido único.

Para ambos clubes, el objetivo es claro: avanzar a la fase de grupos y asegurar competencia internacional durante el semestre. Sólo uno seguirá en carrera.

🇨🇱✔️ Los números de los chilenos que estarán presentes en la CONMEBOL #Sudamericana 2026#LaGranConquista pic.twitter.com/SEMdlaa2d0 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 18, 2026

¿Cuándo juegan los equipos chilenos la fase preliminar?

Los partidos de los equipos chilenos en la Copa Sudamericana se jugarán en las siguientes fechas:

Martes 3 de marzo | 21:30 horas

Cobresal vs Audax Italiano | Estadio Zorros del Desierto



Miércoles 4 de marzo | 21:30 horas

Universidad de Chile vs Palestino | Estadio Nacional

La fase preliminar se define en 90 minutos. En caso de empate, el reglamento contempla definición directa según las normas del torneo. El escenario está listo, los árbitros también.