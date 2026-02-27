Solo restan horas para que arranque el Superclásico 199 del fútbol chileno, donde Colo Colo y la U de Chile darán el todo por el todo para quedarse con la victoria. Ambos elencos llegan en condiciones totalmente diferentes: mientras los albos suman tres victorias consecutivas, los azules aún no conocen de triunfos en el Campeonato Nacional.

El Romántico Viajero llega en medio de los cuestionamientos contra Francisco Meneghini, quien se encuentra en la cuerda floja y necesita urgente quedarse con los tres puntos en el Estadio Monumental para disminuir las críticas en su contra.

Sin embargo, pese al mal momento que atraviesa el club, algunos apuestan por las individualidades del equipo dirigido por Paqui. Es el caso de un histórico de la institución, que apostó sus fichas por Gabriel Castellón por sobre Fernando De Paul de cara al cruce entre los universitarios y el Cacique.

Johnny Herrera destaca a Castellón y siembra dudas con De Paul para el Superclásico

Se trata de Johnny Herrera, ídolo y multicampeón con la U de Chile, quien en su rol como comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, anticipó lo que será el partido a disputarse este domingo y analizó un puesto clave: la portería, rol que desempeñó con gran éxito en los azules y también en la selección chilena.

En ese sentido, el campeón de la Sudamericana con la U apostó sus fichas a Gabriel Castellón para el Superclásico 199. “Creo que Castellón no ha tenido clásico malo, por lo tanto para el domingo le voy a dar pleno respaldo a mi compadrito“, dijo en la antesala del partido.

En ese contexto, sembró dudas con De Paul y recordó su registro en este tipo de partidos, donde ya ha jugado defendiendo la camiseta azul y también la alba. “De hecho, De Paul ha tenido malos registros en los clásicos, ha ganado uno solo como de 6 o 7“, indicó.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico 199 del fútbol chileno entre Colo Colo vs U de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. El partido es clave para las aspiraciones de ambas escuadras: mientras los albos quieren seguir encumbrados en lo alto, los azules necesitan ganar para disipar las dudas de un arranque para el olvido en el Campeonato Nacional.

Fecha: Domingo 1 de marzo

Hora: 18:00

Estadio: Monumental

