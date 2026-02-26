La jineta de capitán en Colo Colo sigue generando gran debate en la previa del Superclásico 199. Esta vez, fue en la conferencia de prensa de capitanes y técnicos dónde se le consultó a Marcelo Díaz por este mediático tema.

El capitán de la Universidad de Chile alzó la voz sobre esta llamativa situación. Fiel a su estilo, el experimentado volante entregó una clara y contundente respuesta.

“Si es el capitán…” La postura de Marcelo Díaz por el capitán de Colo Colo

El portador de la jineta en el Cacique ha sido tema de debate desde el comienzo del Campeonato. Tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, sumado a la sorpresiva decisión de Arturo Vidal de ceder el brazalete, Fernando De Paul asumió la responsabilidad, algo que generó escozor en algunos históricos albos por su pasado en la U.

Sin embargo, Marcelo Díaz optó por bajarle el perfil a la polémica y respaldó el nuevo estatus de su ex compañero de equipo. “Yo creo que no le resta rivalidad, al contrario, le da aliciente a estos partidos”, partió señalando “Carepato”.

Lejos de encender el fuego cruzado, el bicampeón de América fue claro: “Creo que si “Tuto” De Paul es el capitán de Colo Colo lo tiene ganado, lo han elegido ellos y ahí yo no me puedo meter”.

Marcelo Díaz y su foco en el Superclásico

Aprovechando la instancia, el mediocampista azul quiso dejar en claro que al interior del CDA no están pendientes de las polémicas que puedan surgir en el Estadio Monumental, sino que el plantel está concentrado netamente en mejorar su propio rendimiento de cara al domingo.

“Siempre he dicho que nosotros nos enfocamos mucho en la U y le damos más prioridad a la U que al rival que enfrentemos”, advirtió Díaz, marcando la cancha a días del vital compromiso.

Para cerrar el tema, enfatizó que “no vamos a tener opiniones de otros equipos porque realmente no nos compete tenerla, solo tenemos una opinión directa y autocrítica hacia nosotros mismos y la institución que defendemos”, dejando un recado sobre la mentalidad del equipo de Francisco Meneghini.

¿Será Marcelo Díaz titular el domingo ante Colo Colo?

Durante la conferencia, el capitán azul fue claro al señalar que su prioridad absoluta es el bienestar del equipo, incluso por sobre sus propios intereses personales (ser titular). “Siempre pongo a la U por delante de cualquier jugador, incluso de mí mismo”, confesó el experimentado volante, asegurando que su deseo es el éxito del club.

Sobre sus chances reales de ir desde el arranque este domingo, “Carepato” le entregó toda la responsabilidad a Francisco Meneghini, quien estaba a su lado, y dijo. “Va a decidir el técnico y yo voy a acatar como cualquier jugador”, aseguró de forma tajante. Para cerrar, dejó una reflexión sobre su estatus en el plantel: “No porque sea capitán voy a tener que jugar, porque la jineta a mí solamente me la pasó el técnico (…) no me hace jugar un partido, me lo gano entrenando”.

¿Cómo y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

El Superclásico 199 del fútbol chileno está cada vez más cerca y los planteles ya viven la cuenta regresiva. Este domingo 1 de marzo, a las 18:00 horas, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Monumental en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

El partido será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y también estará disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.