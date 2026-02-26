El Superclásico 199 no da tregua y en Colo Colo afinan cada detalle para llegar en óptimas condiciones al duelo ante la U de Chile. En medio de esa intensa preparación, Patricio Yáñez tomó la palabra y analizó el presente del Cacique en la previa del partido más esperado del fútbol chileno.

Fue en ese escenario donde el exdelantero de ambos clubes lanzó una infidencia que puede marcar la semana en el Monumental. Yáñez aseguró que hay un jugador que no está rindiendo como se esperaba y que hoy aparece en duda de cara al Superclásico, instalando una nueva interrogante en la formación alba.

¿Cuál es el jugador que no gusta en Colo Colo según Patricio Yáñez?

El histórico campeón de América con Colo Colo utilizó su espacio en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura para revelar una situación interna en la defensa del Cacique. Según comentó, el uruguayo Javier Méndez estaría muy lejos de ser considerado titular para el Superclásico.

“Hay una cierta solidez y reiteración en la línea defensiva. Entiendo que Javier Méndez no gusta. Ese central que se vio tan sólido junto a Sosa ante Peñarol, no lo ven en condiciones de ser titular”, lanzó Yáñez.

El análisis dejó en evidencia la decepción que ha generado el nivel del zaguero charrúa en Macul. Tras la reestructuración defensiva de comienzos de temporada, se esperaba un verdadero salto de calidad en la última línea alba, algo que —según Yáñez— no se ha concretado.“Yo pensé que esos dos uruguayos iban a andar muy bien. Se suponía que iba a haber un salto después de los errores del año pasado y las salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia”, agregó.

Javier Méndez no convence en Colo Colo / Photosport

¿Jonathan Villagra le ganó el puesto a Javier Méndez en Colo Colo?

La respuesta estaría en el rendimiento. Yáñez aseguró manejar información desde el interior del club y apuntó directamente al crecimiento de Jonathan Villagra.

“Me contaron que no está en condiciones de superar lo que está haciendo Jonathan Villagra, que de a poco muestra seguridad. Además, lo encuentran más rápido que al uruguayo”, sentenció.

Con este escenario, todo indica que el técnico Fernando Ortiz no moverá su retaguardia para el Superclásico ante Universidad de Chile. La defensa se mantendría con Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa (o Erick Wiemberg).

En ofensiva, en tanto, Javier Correa está a disposición y asoma como titular fijo junto a Maximiliano Romero para el duelo en el Estadio Monumental.

¿A qué hora es el Superclásico 199 entre Colo Colo y U de Chile?

El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.