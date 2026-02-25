Maximiliano Romero no necesitó mucho tiempo para entender el peso de la camiseta de Colo Colo. Con apenas dos meses en el Cacique, el delantero argentino ya sabe exactamente qué decir antes de un Superclásico. En conversación con D Sports, el delantero fue consultado por las diferencias entre vestir la camiseta de Racing Club, Argentinos Juniors y el Colo Colo, y respondió sin filtros.

Una declaración que calienta el Superclásico frente a la U de Chile, que llegará a ese partido con un triste registro de cero victorias en cuatro fechas de la Liga de Primera 2026 y su DT tambaleando.

La frase de Romero que calentó el Superclásico

Las palabras de Maxi Romero fueron directas y sin doble lectura. Primero estableció la jerarquía: “Colo Colo es el más grande del país“. Luego completó comparando con sus clubes anteriores: “Estuve en Racing, en Argentinos Juniors… pero son otras obligaciones estar en este club que es tan grande”. Y cerró con su mentalidad: “Con esfuerzo, sacrificio y humildad las cosas tienen que ir solas”.

Tres frases que construyen el perfil de un delantero que llegó a Macul a ganarse la titularidad y no a cuidar el vestuario. Romero sabe que el Superclásico puede catapultarlo definitivamente en el corazón del hincha albo, y llega al partido del domingo con los números para respaldar cada palabra.

"COLO COLO ES EL MÁS GRANDE DE CHILE" 💬



⚽ Maximiliano Romero se refirió al peso de la camiseta del Albo y lo posicionó en lo más alto. #DFSHAChile pic.twitter.com/jlTt9VfiIX — DSPORTS Chile (@DSportsCL) February 25, 2026

📺 ¿Cuándo, dónde y ver el Superclásico 199 entre Colo Colo y U de Chile?

El Superclásico 199 se juega el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Macul, válido por la Fecha 5 del Campeonato Nacional.