La edición 199 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ya definió al juez encargado de impartir justicia. Una noticia que rápidamente encendió la previa del esperado clásico.

Durante este martes se reveló que Cristián Garay será el silbante del compromiso en la Ruca. Su designación generó inmediatas críticas en los hinchas azules por una polémica del pasado.

¿Por qué genera tanta polémica la designación de Cristián Garay para el Superclásico?

La elección de Cristián Garay no cayó bien en el entorno de Universidad de Chile. La designación se produce en una semana especialmente sensible para el club, marcada por cuestionamientos arbitrales y una reunión programada entre la dirigencia azul y la comisión arbitral.

El antecedente del clásico de 2025 en el Estadio Monumental —donde posteriormente se reconoció un error arbitral— vuelve a instalar dudas en la previa de un partido de alta tensión.

En ese contexto, el juez asumirá una presión significativa. El Superclásico 199 no solo entrega los tres puntos: puede influir directamente en el ánimo institucional y en el futuro inmediato del cuerpo técnico azul si el resultado no acompaña.

¿Qué ocurrió en el último Superclásico que dirigió Cristián Garay en el Monumental?

El malestar de Universidad de Chile tiene un asidero claro en el historial del juez dirigiendo este tipo de compromisos. Garay estuvo a cargo del Superclásico disputado en agosto de 2025, también en Macul, duelo que terminó con triunfo albo por la cuenta mínima y donde meses después se reconoció un grave error arbitral de su parte.

A los 13 minutos de juego, Javier Correa le propinó un enorme codazo a Matías Zaldivia que, pese a la revisión del VAR, solo terminó en tarjeta amarilla. La molestia azul fue total, más aún cuando posteriormente se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Franco Calderón a los 31′.

El error de Garay fue tan evidente que, cinco meses después, el propio jefe de la comisión de árbitros, Roberto Tobar, reconoció públicamente que el cobro terminó favoreciendo a los albos. “Acá hay un movimiento adicional con su brazo izquierdo y esto debió haber sido tarjeta roja”, asumió Tobar sobre aquella polémica jugada.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

Con Cristián Garay ya confirmado como árbitro central, la versión 199 del superclásico del fútbol chileno solo espera por su pitazo inicial.

El trascendental duelo de este fin de semana está programado para el próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el césped del Estadio Monumental.

Fecha: Domingo 1 de marzo de 2026

Domingo 1 de marzo de 2026 Hora: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Monumental David Arellano



