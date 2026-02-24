Cada vez falta menos para el Superclásico 199 del fútbol chileno. Colo Colo recibirá a la U de Chile por la quinta fecha del Campeonato Nacional en un duelo que promete emociones.

Y es que los albos llegan envalentonados con tres victorias consecutivas, mientras que los azules aún no conocen de triunfos en la temporada, por lo que se jugarán el todo por el todo para poner fin a esa mala racha.

En el Estadio Monumental quieren extender su buen momento y hundir a su clásico rival. Por ello, Fernando Ortiz podría mover las piezas y sorprender con un cambio importante en la oncena titular.

El sorpresivo cambio de Colo Colo para el Superclásico

En la antesala del cruce ante el Romántico Viajero, Colo Colo recibió una buena noticia, puesto que recuperó a una pieza clave: Javier Correa, quien dejó atrás su lesión y se podrá reincorporar al equipo.

Este retorno provocaría que Fernando Ortiz vuelva a modificar su esquema. Esto porque a diferencia del equipo que saltó a la cancha en Rancagua en la victoria ante O’Higgins, el ‘Tano’ volvería a la oncena que utilizó en los primeros partidos, con un doble nueve.

La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico ante U de Chile

Este martes Colo Colo regresó a los entrenamientos con los ojos puestos en lo que será su partido ante la U de Chile, donde esperan sepultar a un equipo que atraviesa una profunda crisis interna.

Por ello, según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, Ortiz ya tiene planificado al equipo que saltará a la cancha del Estadio Monumental el próximo domingo.

De acuerdo a la información del reportero albo, el Cacique saldría con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Claudio Aquino en el mediocampo; Javier Correa y Maximiliano Romero en el ataque.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de Colo Colo y su preparación para el Superclásico.