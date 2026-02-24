Colo Colo vive una semana dulce en la previa del Superclásico 199 ante U de Chile. Tras dejar atrás un mal debut, los albos sumaron tres victorias consecutivas y llegan con mucha confianza.

Para este vital compromiso, el técnico Fernando Ortiz contará con un regreso fundamental en su ataque. El esperado ariete volverá a las canchas luego de unas semanas y este domingo buscará saldar su gran deuda goleadora ante la escuadra azul.

¿Quién es el delantero que regresa en el Cacique?

Con algunas dudas sobre si alcanzaría a estar disponible para el Superclásico del fútbol chileno, esta mañana se despejaron todas las interrogantes: Javier Correa volverá a ser alternativa en Colo Colo tras superar la molestia física que lo dejó fuera del último compromiso ante O’Higgins.

Su regreso no es un detalle menor. En un momento en que el equipo de Fernando Ortiz logró estabilizar su rendimiento luego del paupérrimo debut ante Deportes Limache —partido en el que además el ariete argentino no pudo estar por expulsión—, recuperar a su centrodelantero titular aparece como un alivio evidente para el cuerpo técnico.

Correa es una referencia clara para el ataque albo. Por eso, su retorno a la banca colocolina —y eventualmente al once titular— entrega una variante que puede ser determinante en un duelo de alta exigencia como el clásico ante Universidad de Chile.

Ahora bien, si se revisa el historial del delantero ante el “Romántico Viajero”, los números no juegan a su favor. Desde su llegada a Chile ha enfrentado en tres ocasiones a la “U” y aún no logra marcar goles en esos compromisos. Una estadística que incomoda a parte de la hinchada, que espera ver el debut goleador del ex Estudiantes de La Plata en el Campeonato Nacional 2026.

El Superclásico 199 se presenta así como una oportunidad ideal para cambiar esa historia.

¿Cómo llega Colo Colo al Superclásico ante la U de Chile?

Javier Correa tendrá una gran oportunidad para cambiar su historia en clásicos justo cuando Colo Colo atraviesa su mejor momento luego de mucho tiempo. El equipo de Fernando Ortiz llega al Superclásico 199 tras sumar tres triunfos consecutivos ante Everton, Unión La Calera y O’Higgins, dejando atrás las dudas que generó el tropiezo inicial frente a Deportes Limache.

Esos resultados no solo acomodaron al Cacique en la tabla como sublíder del Campeonato, sino que también cambiaron el ánimo dentro del camarín. La tensión de las primeras fechas dio paso a la confianza, algo que se refleja en la forma en que hoy enfrenta el plantel el partido más importante del fútbol chileno.

Arturo Vidal lo resumió tras la última victoria: “Este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene”. Y fiel a su estilo, fue más allá: “Colo Colo siempre es favorito”. Con ese respaldo colectivo, el escenario parece ideal para que Correa asuma protagonismo en el Monumental.

Javier Correa buscará romper su mala racha ante la U / Photosport

¿Cuándo y dónde se juega el Superclásico entre Colo Colo y U de Chile?

La edición 199 del Superclásico del fútbol chileno ya tiene programación confirmada. Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas.

El escenario será el Estadio Monumental, donde el Cacique intentará extender su racha positiva en el Campeonato Nacional 2026. En ese contexto, Javier Correa tendrá una nueva oportunidad para romper su sequía ante los azules y marcar por primera vez en un superclásico.