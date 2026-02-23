Colo Colo ya dejó atrás su victoria sobre O’Higgins, la cual le permitió escalar hasta lo más alto del Campeonato Nacional, y ya está enfocado cien por ciento en el Superclásico ante la U de Chile.

Los albos recibirán a los azules el próximo domingo en el Estadio Monumental y no quieren dejar nada al azar. Por ello, se preparan dentro y fuera del campo de juego para que todo salga según lo previsto.

Esto porque en el Cacique preparan un importante operativo de seguridad para evitar inconvenientes en el compromiso que contará con la presencia de más de 40 mil hinchas en Macul.

Colo Colo alista importante operativo de seguridad para el Superclásico

Las autoridades autorizaron un aforo de 42 mil espectadores y las entradas ya se encuentran vendidas en su totalidad, por lo que se espera un lleno total en el Estadio Monumental.

Por ello, Blanco y Negro dispondrá de importantes medidas de seguridad para evitar incidentes tanto en el recinto como en los alrededores del mismo. De acuerdo a la información de Dale Albo, se espera la presencia de 350 guardias, los cuales se dividirán en 200 tácticos y 150 normales. Además, habrá tres anillos de seguridad en el perímetro del estadio y las puertas para el que público haga ingreso al reducto de Macul se abrirán a las 15:00 horas.

A ello se suma que habrá un total de 8 accesos y 122 torniquetes biofaciales disponibles. Por último, para extremar la seguridad, estarán funcionando un total de 175 cámaras, de las cuales 135 contarán con grabación constante, mientras que el resto cumplirá la misma función, pero también tendrán reconocimiento biofacial.

¿Cuándo juega Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo vs U de Chile está programado para el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. El duelo es válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

A este duelo ambos equipos llegan en situaciones bastante diferentes. Mientras los albos son líderes junto a Huachipato con 9 puntos, los azules marchan en el duodécimo puesto de la tabla de posiciones y aún no conocen de triunfos en el torneo.

