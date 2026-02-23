Mientras en lo deportivo es todo alegría en Colo Colo, en lo dirigencial Aníbal Mosa recibió un fuerte portazo en su idea de ampliar su poder en la concesionaria Blanco y Negro, de la cual es en la actualidad el presidente.

Mosa buscaba comprar un importante porcentaje de acciones para quedar con más de la mitad de la propiedad, pero finalmente su intento no prosperó y su figura al interior de la concesionaria será prácticamente idéntica a la que tenía.

El fallido intento de Aníbal Mosa de aumentar su poder en Colo Colo

Aníbal Mosa buscaba (a través de una Oferta Pública de Adquisición) comprar un 30 por ciento más de las acciones que posee en Blanco y Negro para quedar con un 66,01 por ciento, es decir, casi dos tercios de la concesionaria.

Según dio a conocer La Tercera, para ello ofreció un monto de 150 pesos por cada acción, un 61 por ciento más de lo que vale, por lo que había mucha confianza de conseguir el anhelado porcentaje.

No obstante, apenas obtuvo un 9,17 por ciento de las acciones, lo que permite que crezca su poder en poco menos de un tres por ciento, muy lejos de lo que buscaba, por lo que su figura se mantiene como máximo accionista, pero sin un gran aumento.

Mosa puede perder la presidente de Blanco y Negro este 2026

Con el fallecimiento de Carlos Cortés, en abril de este 2026 deberá haber una nueva conformación de directorio en Blanco y Negro y con ello una nueva elección a la presidencia.

Si bien ha existido un respaldo del Club Social y Deportivo en los últimos años, lo que ha permitido a Aníbal Mosa se reelegido como timonel de Colo Colo, siempre existe un riesgo de una elección, por lo que no se da por hecha su continuidad.

En el bloque Vial siempre han buscado retomar también el sillón presidencial de Blanco y Negro, el que estuvo hace un par de años en manos de Alfredo Stöhwing, quien siempre es un candidato fuerte para tomar el lugar de privilegio en la dirección de los destinos de Colo Colo.