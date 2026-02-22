Colo Colo llega encendido al Superclásico tras imponerse por la mínima a O’Higgins en el Campeonato Nacional 2026. El equipo de Fernando Ortiz sumó su tercer triunfo consecutivo y escaló en la tabla, quedando en la segunda posición momentáneamente y consolidándose como uno de los protagonistas del torneo en este arranque de temporada.

En ese contexto, Arturo Vidal tomó la palabra y encendió la previa ante Universidad de Chile. El volante albo fue categórico al asegurar que el Cacique “siempre es favorito”, dejando un mensaje directo a la U a días del clásico en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el Superclásico ante Universidad de Chile?

Tras el encuentro frente a O’Higgins, el mediocampista valoró el presente del equipo y puso el foco en el superclásico ante su archirrival. “Todos sabemos lo lindo que es jugar un clásico, en casa, contra la U”, comenzó señalando el Rey.

El volante también destacó la confianza que entrega el triunfo reciente: “Tenemos días para trabajar, ahora a descansar y mañana empezar a pensar en el partido contra la U, pero este triunfo nos da mucha confianza para lo que viene. Cada partido que pasa seguiremos mejorando y trabajando más fuerte que nunca”.

Fiel a su estilo directo, Vidal fue tajante al analizar el choque que sigue para el Cacique. “Colo Colo siempre es favorito, contra cualquiera que juegue en Chile es favorito, pero vamos a tener mucha humildad para trabajar esta semana al máximo y tratar de hacer un mejor partido para quedarnos con los tres puntos contra la U”.

El volante también apuntó a los detalles que pueden marcar diferencias en el Monumental: “Hay que trabajar muy duro, seguir mejorando en los detalles, tratar de marcar antes contra la U y manejar cómo lo estamos haciendo. Terminar también en cero es muy importante. Todos estamos muy concentrados en ayudar al equipo y ojalá poder salir campeón”.

Misión cumplida 😎🤟🏼



Volvemos a Santiago con los tres puntos para afrontar una semana especial ⚪️⚫️ pic.twitter.com/0MKlNOOUDO — Colo-Colo (@ColoColo) February 22, 2026

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 se disputará:

📅 Domingo 1 de marzo de 2026

🏟️ Estadio Monumental David Arellano

⏰ 18:00 horas (Chile)

Un duelo que llega con Colo Colo en alza y con la U buscando revertir su irregular inicio de temporada.