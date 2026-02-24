Con el Superclásico a menos de una semana, Colo Colo vive una semana de alta intensidad dentro y fuera de la cancha. El primer gran titular del martes lo puso Arturo Vidal, quien en una actividad comercial aclaró que no hubo conflicto real con Fernando Ortiz: “Hablando se arreglan las cosas, lo más importante siempre es el club”, afirmó el King, dejando en claro la unidad del plantel.

El DT argentino llega al clásico con la moral a tope tras tres victorias seguidas en la Campeonato Nacional, la última ante O’Higgins con gol de Claudio Aquino. Ahora el Cacique enfrentará este domingo 1 de marzo a la U en el Estadio Monumental, con los 42 mil tickets ya agotados.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy martes 24 de febrero