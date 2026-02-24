Arturo Vidal vive la semana más emocionante de su temporada, el King se prepara para el Superclásico del domingo 1 de marzo ante la U de Chile en el Estadio Monumental, con Colo Colo como líder de la Liga de Primera 2026 tras tres victorias consecutivas. El mediocampista de 38 años confesó que su gran sueño es gritar un gol ante los azules con el Monumental a lleno, aunque dejó en claro que lo más importante es sumar los tres puntos colectivos.

Colo Colo llega al Superclásico en su mejor momento en meses: viene de vencer a O’Higgins en Rancagua con gol de Claudio Aquino en la segunda mitad, resultado que lo mantiene en lo más alto de la tabla. La confianza del plantel albo está por las nubes, y Vidal fue el primero en encender la previa ante los medios en una actividad de Jugabet.

Lo que espera Arturo Vidal del Superclásico

Arturo Vidal fue analizó el Superclásico y le preguntaron si le gustaría anotarle a la U de Chile, a lo que el King respondió autompaticamente: “Sería soñado, pero prefiero que el equipo gane, sumar los tres puntos y celebrar con la gente, eso es lo más importante que marcar un gol. Si me toca feliz, si no buscar el triunfo que es lo más importante”.

El volante también apuntó a los detalles que pueden marcar diferencias en el Monumental: “Hay que trabajar muy duro, seguir mejorando en los detalles, tratar de marcar antes contra la U y manejar cómo lo estamos haciendo. Terminar también en cero es muy importante”.

Con tres triunfos consecutivos en la Liga de Primera 2026 y liderando la tabla, el Cacique llega como favorito al duelo más importante del fútbol chileno, algo uque fue refrendado por el Vidal. “Colo Colo siempre es favorito contra cualquiera que juegue en Chile, pero hay que trabajar con humildad para quedarnos con los tres puntos”. inidicó el King.

El gesto de humildad de Arturo Vidal

Para el mundo del fútbol, Arturo Vidal es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, además de ser uno de los más ganadores, alcanzando un estatus de leyenda. Pero esa no es la opinión del volante de Colo Colo .

“Yo todavía no me creo leyenda. Cuando termine mi carrera podré pensar o mirar qué hice, pero en estos momentos soy un jugador activo. Eso lo dirá la gente, pero espero seguir ganando cosas. Si es así, que no sean solo 28 títulos, que sean muchos más”, remarcó el King.

El palmarés de Vidal no tiene equivalente en el fútbol chileno: campeón con Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán en Europa; dos Copas América con la selección; la Copa Libertadores con Flamengo; y campeonatos nacionales con Colo Colo.

📅 ¿Cuándo y dónde es el Superclásico Colo Colo vs Universidad de Chile?El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el domingo 1 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Las entradas están agotadas, lo que garantiza un ambientazo para el partido más importante del fútbol chileno.