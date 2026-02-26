Universidad de Chile no lo pasa bien en el Campeonato Nacional. Los azules aún no consiguen triunfos en sus primeros cuatro partidos y los hinchas se comienzan a desesperar con los resultados y el juego mostrado por el equipo.

Por si fuera poco, el próximo desafío será ante nada más y nada menos que Colo Colo en el Estadio Monumental, duelo que asoma como trascendental para la continuidad de Francisco Meneghini.

Paqui se encuentra sumamente cuestionado en el cargo y algunos incluso ya piden su salida. Y si bien es prácticamente un hecho que continuará pase lo que pase en el Superclásico, lo que ocurra ante Palestino por la Copa Sudamericana podría definir su futuro en el Romántico Viajero.

La millonaria cifra que debe desembolsar U de Chile para despedir a Francisco Meneghini

Francisco Meneghini firmó un vínculo con la U de Chile por las próximas dos temporadas. Según reveló La Tercera, en su contrato se establece un salario mensual de 53 millones de pesos, los cuales están destinados para él y su cuerpo técnico. Esta es la misma cifra que recibía Gustavo Álvarez durante su primer año en el club, antes de que su sueldo incrementara producto de los buenos resultados.

Sin embargo, el citado medio detalló que existe una cláusula que permite finalizar anticipadamente el contrato sin la obligación de pagar la totalidad de los sueldos correspondientes a los años que resten del vínculo.

Sin embargo, para que esto se active se requiere de una condición clave: la salida se debe resolver dentro de los primeros seis meses desde su llegada a la institución. De ser así, la dirigencia de Azul Azul debería desembolsar solo tres meses de sueldo, es decir, 159 millones de pesos.

Francisco Meneghini confía en revertir la situación en U de Chile

En medio de esta delicada situación, Meneghini enfrentó a los medios de comunicación, donde aseguró sentirse bien. “Lo venimos diciendo hace tiempo, el sentirme bien tiene que ver con lo que veo en el día a día, cómo trabajamos, lo que recibo de los jugadores y la gente del club en general. Obviamente está la incomodidad de no conseguir los resultados”, afirmó.

“Estamos trabajando de buena forma y muy enfocado, 100% enfocado en el partido Colo Colo, no pienso mucho más allá, es un partido muy importante como para proyectar algo más que eso”, concluyó.

