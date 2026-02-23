La U de Chile vive días complejos. Los azules aún no conocen de triunfos en el Campeonato Nacional y Francisco Meneghini parece tener cada vez menos crédito al mando del equipo.

Y es que desde su arribo a la institución, Paqui no ha cosechado victorias, situación que tiene muy inquietos a los hinchas. Por si fuera poco, el próximo compromiso de la U será nada más y nada menos que ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico.

Los universitarios visitarán a los albos en el Estadio Monumental y muchos se preguntan si el entrenador argentino seguirá en la banca en caso de no conseguir un buen resultado. Sin embargo, la dirigencia de Azul Azul tiene claro el panorama y ya tomó una decisión.

U de Chile toma una decisión clave con Meneghini pensando en el Superclásico

Si bien la paciencia de los aficionados se comienza a agotar, la postura de la directiva de la U de Chile es clara: Francisco Meneghini seguirá al mando del equipo aunque caiga en el Superclásico.

Así al menos lo aseguró el periodista de ESPN, Felipe Labbé. “Va a estar pase lo que pase, es muy difícil que salga con una derrota en el Superclásico, porque tres días después va a jugar Sudamericana”, señaló el comunicador.

“Es muy difícil que vaya a salir previo al duelo con Palestino porque la U necesita mantener una idea de juego y mantener una estabilidad”, agregó el comunicador.

Francisco Meneghini en la cuerda floja en la U de Chile

Francisco Meneghini seguiría siendo entrenador de la U de Chile aunque caiga ante Colo Colo debido a la cercanía del duelo ante Palestino, cuyo ganador accederá directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, de cosechar un mal resultado en el Superclásico y también ante los árabes, lo cual dejaría al club sin competencias internacionales este 2026, el panorama podría cambiar drásticamente.

“Ahora, si es que no se obtienen los resultados esperados, idealmente dos triunfos en el Superclásico y pasar de fase con Palestino, queda pendiendo de un hilo”, cerró el reportero azul.

