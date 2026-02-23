Francisco “Paqui” Meneghini no ha vivido una buena experiencia como director ténico de U de Chile: está muy cuestionado por buena parte de la hinchada del club y muchos ya piden su cabeza, a pesar de que apenas lleva cuatro partidos oficiales dirigidos.

El estratega no ha cosechado triunfos y no convence con su estilo de juego. Muy por el contrario su equipo ha empeorado en relación al modelo 2025 de Gustavo Álvarez, por lo que los fantasmas aparecen justo en la previa del Superclásico ante Colo Colo y el vital duelo ante Palestino por la Copa Sudamericana.

El pésimo registro de Paqui Meneghini que lo deja como el segundo DT con peor inicio en U de Chile

Su nula cantidad de victorias en cuatro duelos tienen a Paqui Meneghini como el segundo DT con peor inicio en U de Chile en el Siglo XXI. Solo es superado por Alfredo Arias, quien estuvo nueve partidos sin sumar de a tres, en la recordada campaña de 2019 en la que los Azules pelearon el descenso hasta que se detuvo el Campeonato Nacional por el Estallido Social.

Todo el resto de los entrenadores supera a Paqui en sus registros, incluso Salvador Capitano en 2007, quien ya tenía un triunfo en sus primeras cuatro presentaciones, aunque fue la única alegría que consiguió antes de que lo despidieran en la Fecha 6.

En ambos casos el DT fue despedido, tal como lo fueron Frank Kudelka y Martín Lasarte, quienes en 2019 y 2015, respectivamente, venían de tener buenas campañas el año anterior, pero protagonizaron malas rachas que acabaron con su proceso. En el caso del uruguayo había sido campeón en 2014 y en 2015 esperaron que terminara la temporada para reemplazarlo por Sebastián Beccacece.

Si queremos encontrar un caso parecido al de Paqui Meneghini, en que el equipo jugaba bien y empeoró con la llegada de un nuevo entrenados, debemos remontarnos al 2013 cuando tras la salida de Jorge Sampaoli asumió Darío Franco. En el inicio tuvo triunfos y derrotas, pero finalmente no logró ni los objetivos ni tampoco juar bien, por lo que se fue tras 31 partidos.

El margen que le queda a Francisco “Paqui” Meneghini

Si Paqui Meneghini quiere dar vuelta la situación, una buena posibilidad la tiene en los siguientes dos partidos: Superclásico ante Colo Colo en el Monumental (domingo 1 de marzo a las 18:00 horas) y duelo ante Palestino por la Copa Sudamericana 2026, donde busca su avance a la fse de grupos (miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en el Nacional).

Si gana ambos partidos toma margen y puede empezar a trabajar tranquilo, pero si los pierde es difícil que puedan sostener su proceso por más convencidos que estén en la dirigencia de Azul Azul.