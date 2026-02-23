U de Chile no lo está pasando bien: los Azules no han conseguido triunfos en el Campeonato Nacional 2026 tras cuatro fechas y la paciencia se acaba tras el empate 2-2 ante Limache en el estadio Nacional. Todos los dardos apuntan al entrenador Francisco “Paqui” Meneghini.

Para peor, el próximo desafío es el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental y una voz importante en el club universitario pide la salida del director técnico en la previa de este partido.

Histórico de U de Chile pide la salida de Paqui Meneghini en la previa del Superclásico

Héctor Hoffens, histórico de U de Chile, exigió la salida de Paqui Meneghini antes de jugar ante Colo Colo, ya que considera que su equipo no tiene ninguna idea de juego de la mano del estratega.

“La U no juega a nada. Estoy tan apenado y la situación se ve muy difícil. Un técnico sin personalidad. Lo mejor sería que se fuera ahora, antes del partido con Colo Colo“, señaló en conversación con RedGol.

Además, añadió con gran molestia: “Fea la cosa. En el fútbol está todo inventado y este técnico está inventando cosas en el último momento, moviendo cosas, no sé qué hizo. Nadie lo entiende”.

Colo Colo y Palestino, las pruebas de fuego para Paqui Meneghini en U de Chile

Lo que viene parece ser decisivo para Francisco “Paqui” Meneghini en U de Chile. El DT tiene como próximos desafíos en el club el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas y después el compromiso ante Palestino el miércoles 4 de marzo en el estadio Nacional (sin público) a las 21:30 horas, en un partido único “mata mata” para ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Si bien no ha habido una pronunciación oficial de Azul Azul al respecto, parece ser que si Paqui no consigue buenos resultados en estos partidos se ve difícil su continuidad en el Romántico Viajero, elenco que además viene de dos años de buen nivel futbolístico bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez.