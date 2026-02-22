Este domingo cerraron la cuarta fecha del Campeonato Nacional en el Estadio Nacional, U de Chile y Deportes Limache. En un encuentro que tenía dos equipos con diferentes realidades, los Tomateros con la necesidad de confirmar su buen inicio y los Azules con la obligación de mostrar otra cara, puntualmente por el técnico Francisco Meneghini.

Los goles de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Daniel Castro en el 5′ abrió la cuenta para la visita. Javier Altamirano igualó en el 27′ para el 1-1. Nicolás Ramírez puso el 2-1 en el comienzo del complemento en el 54′. Pero sobre el final, un error de Castellón dejó a Yerko González libre para anotar el 2-2 en el 84′.

Estadísticas de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Universidad de Chile
22/02/2026 20:30
2
1
Segunda parte
Deportes Limache
  • Javier Altamirano 27′
  • Nicolas Ramirez 54′
  • Fabian Hormazabal 48′
  • Daniel Castro 5′
  • Gonzalo Sosa 44′
  • Cesar Pinares 53′

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Limache?

U de Chile
🆚 Colo Colo
🏟️ Monumental
📆 Domingo 1 de marzo
🕛 18:00 horas

Limache
🆚 Huachipato
🏟️ Lucio Fariña Fernández de Quillota
📆 Sábado 28 de febrero
🕣 18:00 horas

