Este domingo cerraron la cuarta fecha del Campeonato Nacional en el Estadio Nacional, U de Chile y Deportes Limache. En un encuentro que tenía dos equipos con diferentes realidades, los Tomateros con la necesidad de confirmar su buen inicio y los Azules con la obligación de mostrar otra cara, puntualmente por el técnico Francisco Meneghini.

Los goles de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Daniel Castro en el 5′ abrió la cuenta para la visita. Javier Altamirano igualó en el 27′ para el 1-1. Nicolás Ramírez puso el 2-1 en el comienzo del complemento en el 54′. Pero sobre el final, un error de Castellón dejó a Yerko González libre para anotar el 2-2 en el 84′.

Estadísticas de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Universidad de Chile 2 1 Segunda parte Deportes Limache Javier Altamirano 27′

Nicolas Ramirez 54′ Fabian Hormazabal 48′ Daniel Castro 5′ Gonzalo Sosa 44′

Gonzalo Sosa 44′ Cesar Pinares 53′

¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile y Limache?

U de Chile

🆚 Colo Colo

🏟️ Monumental

📆 Domingo 1 de marzo

🕛 18:00 horas

Limache

🆚 Huachipato

🏟️ Lucio Fariña Fernández de Quillota

📆 Sábado 28 de febrero

🕣 18:00 horas