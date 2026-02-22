La U de Chile de Paqui Meneghini enfrenta a Limache en el Estadio Nacional, en el primero de los 3 partidos que pueden definir el futuro del entrenador en la banca Azul.

Los universitarios llegan en su peor momento en dos años, no han ganado ningún partido oficial en lo que va de temporada y el entrenador parece no encontrar el equipo.

Al frente estará Limache, el líder del Campeonato Nacional y equipo que le hizo pasar muchas dificultades a los azules el año pasado, cuando todavía jugaban bien.

Para La U de Chile este partido es escencial, necesitan ganar y agarrar confianza de cara a lo que viene: el Superclásico ante Colo Colo y palestino por la Copa Sudamericana.

