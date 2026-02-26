Este domingo Colo Colo y la U de Chile darán vida al Superclásico 199. Albos y azules se enfrentarán por la quinta fecha del Campeonato Nacional en el Estadio Monumental, recinto donde a la U le suele costar.

Este año, además de la clásica rivalidad, el compromiso tendrá un condimento extra, puesto que Juan Martín Lucero regresará al reducto de Macul, pero esta vez vistiendo la camiseta del Romántico Viajero.

“Se agrega un condimento… metemos algo más a la olla”, dijo entre risas el ‘Gato’ en conversación con TNT Sports en la antesala del trascendental duelo ante el Cacique.

Juan Martín Lucero palpita su retorno al Estadio Monumental con la U de Chile

Juan Martín Lucero, quien brilló con la camiseta de Colo Colo durante la temporada 2022, dejó el club en medio de una polémica, la cual no le perdonan los hinchas colocolinos. Por esta razón, algunos incluso anticipan que el goleador lo pasará mal en su retorno a la cancha David Arellano.

Sin embargo, fue el propio delantero quien le bajó el perfil a esta situación y recordó su vuelta a Macul por la Copa Libertadores 2025. “Ya va a ser por segunda vez, ya vine con Fortaleza entonces no es ninguna sorpresa para mí lo que va a pasar o cómo me van a tratar”, dijo a TNT Sports.

“¿Te acuerdas cómo fue cuando fui con Fortaleza? Sentí que había matado a alguien. Entonces ahora menos o más que eso, qué más puede pasar. Así que tranquilo”, agregó.

Lucero espera celebrar ante Colo Colo

Por otra parte, Lucero fue consultado por sus primeras semanas en la U de Chile y señaló que “siempre es importante para el delantero convertir, vivimos del gol, y obviamente el primer partido ante Audax sumé unos minutos pero después fueron completos el de Palestino y este que pasó con Limache, entonces este partido me sentí mucho mejor más desde lo físico, con pelota y todo”.

En ese sentido, fue consultado si celebraría un gol ante Colo Colo, a lo cual no dudó. “Sí, por supuesto que se celebra. Sí, por una cuestión de respeto a la camiseta que estoy defendiendo y usando hoy en día, por supuesto, aparte siempre hacer un gol es para celebrarlo, y más si es el primero con esta camiseta. Sí, sin duda que sí (se celebra)”, sentenció.

