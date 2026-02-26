Juan Martín Lucero tiene una cita con su ex club el domingo 1 de marzo. El delantero argentino de la U de Chile pisará el Estadio Monumental por primera vez con la camiseta azul, ante las 42 mil personas que ocuparán el recinto de Macul en el Superclásico 199 del Campeonato Nacional 2026. El “Gato” se fue de Colo Colo a fines de 2022 usando una cláusula de penalidad que Blanco y Negro consideró improcedente, lo que derivó en un juicio ante la FIFA y un quiebre total con la hinchada alba que hasta hoy no cicatriza.

Cuando llegó a Chile en enero para firmar con la U, una fanática colocolina le gritó “traidor” en el aeropuerto, por esta razón Leonel Herrera Silva, campeón de Copa Libertadores en 1991 con Colo Colo, fue el primero en anticipar un clima hostil en contra del Gato.

Esperan una pifiadera monumental para Lucero

Leonel Herrera Silva, en diálogo con El Mercurio, fue muy sincero: “Él se fue de muy mala forma de Colo Colo. Cualquiera aspira a un futuro mejor, a un contrato más interesante y a una liga con más proyección, pero como él se fue el hincha no lo perdona“.

La declaración del histórico no es una voz aislada, refleja el consenso dentro del mundo colocolino, donde la forma de la salida de Lucero sigue siendo considerada una traición institucional.

¿Por qué los hinchas de Colo Colo no le perdonan la salida a Juan Martín Lucero?

En 2022, Lucero marcó 24 goles y fue el gran artífice del título albo. Fue campeón, fue querido, fue el máximo goleador. Pero al terminar la temporada ejecutó una cláusula de penalidad para irse a Fortaleza de Brasil, decisión que Blanco y Negro rechazó y que escaló hasta la FIFA en forma de demanda. Cuando volvió al Monumental con Fortaleza en la Copa Libertadores 2025, fue recibido con una lluvia de pifias.

Al confirmarse su fichaje por la U, el argentino borró casi todas las fotos de su etapa albo en redes sociales. Los hinchas del Cacique no lo dejaron pasar: “Borra esta, mercenario” y “Se te viene el infierno” inundaron su cuenta de Instagram.

📺 ¿Cuándo y dónde ver el Superclásico 199 Colo Colo vs Universidad de Chile?

El Superclásico 199 se juega el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la Fecha 5 de la Liga de Primera 2026. La transmisión oficial es por TNT Sports Premium.

