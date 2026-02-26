La U de Chile atraviesa un delicado momento en el Campeonato Nacional. Los azules aún no conocen de triunfos y Francisco Meneghini llega afligido al Superclásico de este domingo.

Y es que Paqui se juega más que tres puntos ante Colo Colo, puesto que un mal resultado en el Estadio Monumental lo dejaría en la cuerda floja. El entrenador argentino es consciente de esta situación, por lo que se jugará el todo por el todo para obtener un buen resultado.

Meneghini prepara cambios claves en la U de Chile para el Superclásico

Tras el amargo empate 2-2 ante Deportes Limache, Meneghini ha encabezado los trabajos del equipo con miras al cruce ante los albos. El DT está bajo una presión máxima, y por ello, prepara algunos cambios importantes en su esquema para revertir la situación.

De acuerdo a la información de Emisora Bullanguera, se espera que Paqui realice dos modificaciones en el equipo respecto al último partido del Romántico Viajero. El primero de ellos es el ingreso de Israel Poblete, quien ingresará por el lesionado Lucas Assadi.

Este cambio en el mediocampo le permitirá a Javier Altamirano jugar más adelantado, por lo que el ex Estudiantes de La Plata tendrá una misión mucho más ofensiva.

La otra novedad y la que más sorpresa provocaría es el ingreso de Marcelo Morales. El lateral izquierdo que regresó a préstamo a los universitarios pasaría de no ser citado al equipo titular, dejando a Felipe Salomoni en la banca.

La formación de U de Chile vs Colo Colo

Con estos cambios, la U de Chile formaría ante Colo Colo con Gabriel Castellón en la portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Javier Altamirano en el mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en el ataque.

El partido entre albos y azules está programado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra con la U de Chile en su preparación para el Superclásico 199.