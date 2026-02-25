El ambiente en Universidad de Chile está al rojo vivo en la antesala del Superclásico 199 frente a Colo Colo. Tras un inicio de campeonato sin conocer de triunfos, la tensión aumenta tanto en la hinchada como al interior del CDA.

En ese contexto, Matías Zaldivia, defensor de la “U”, sacó la voz este miércoles para poner paños fríos. El zaguero respaldó con fuerza a Francisco Meneghini y le dejó un directo recado al archirrival.

Matías Zaldivia salió a defender a “Paqui” Meneghini en la previa del Superclásico

En medio de los rumores sobre la continuidad del DT azul tras los malos resultados, el central le restó dramatismo al momento. Para Zaldivia, el equipo viene mostrando alzas futbolísticas que tarde o temprano traerán frutos. “En los clubes grandes, cuando no se consiguen victorias, siempre hay mucho ruido afuera, pero nosotros estamos muy tranquilos y muy cómodos con Paqui. (Las críticas) Hay que saberlo manejar”, aseguró el zaguero.

En esa misma línea, descartó que el camarín sienta presión por una posible salida del técnico: “Trabajamos para lograr resultados, pero no está en nuestra cabeza ni se ha nombrado que el entrenador va a salir“.

Además, el defensor aprovechó de aterrizar el favoritismo del Cacique con una clara advertencia de cara al domingo. “Colo Colo ganó sus últimos tres partidos, pero nosotros estamos empezando a jugar mejor y eso me deja tranquilo. Ahora viene un lindo partido para ponernos de pie”, avisó el defensor.

“Lo repudiamos” Zaldivia y el comportamiento de la hinchada de la U de Chile

Matías Zaldivia también se dio el tiempo de abordar las polémicas extrafutbolísticas, comenzando por el reiterado mal comportamiento de los hinchas azules en los partidos ante Audax Italiano y Deportes Limache, ambos disputados como local en el Estadio Nacional. En este último compromiso, algunos barristas lanzaron fuegos artificiales que obligaron a detener el juego.

“Para nosotros no es bueno que se paren los partidos, y sobre todo cuando jugamos de local. Los hechos de violencia siempre los repudiamos. Cuando se paran los partidos, nos perjudica”, reconoció el defensor azul.

El motivo de la detención del encuentro entre la U y Limache / Photosport

La postura de Zaldivia por el árbitro del Superclásico

Pese al polémico historial reciente con Cristián Garay, quien en el Superclásico 198 del 2025 no expulsó a Javier Correa tras un evidente codazo sobre el propio zaguero azul, el “Mati” sorprendió a todos. Lejos de alimentar la polémica o victimizarse, el defensor le quitó toda la presión al colegiado de cara a este domingo.

“Cristián es un gran árbitro. Si bien en esa jugada Roberto (Tobar) dijo que era expulsión, por ahí el VAR debió ser más determinante porque él estaba lejos”, aseguró Zaldivia, justificando el error humano. Para cerrar el tema, enfatizó que “los árbitros se equivocan, pero no nos sentimos atacados para nada“, apagando de raíz cualquier teoría de conspiración contra la U.

¿A qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

El choque entre el Cacique y el Romántico Viajero se disputará el próximo domingo 1 de marzo en la cancha del Estadio Monumental. El pitazo inicial del árbitro Cristián Garay está programado para las 18:00 horas.