La U de Chile atraviesa uno de sus momentos más complicados en el último tiempo. Los azules aún no conocen de triunfos en la era de Francisco Meneghini, situación que poco a poco comienza a colmar la paciencia de los hinchas.

El complejo presente de los universitarios se da justo antes de dos partidos trascendentales: el Superclásico ante Colo Colo y el cruce ante Palestino por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Lamentablemente en la víspera de estos compromisos que podrían marcar el resto de la temporada, la U recibió una mala noticia, la cual tiene que ver con Lucas Assadi, una de las figuras del equipo.

Lucas Assadi será baja en la U de Chile

El pasado fin de semana durante el empate 2-2 ante Deportes Limache, Lucas Assadi fue a disputar un balón con Joaquín Montecinos, y tras la acción, quedó bastante dolorido e incluso no pudo continuar en el campo de juego.

Por ello, el pasado lunes se sometió a exámenes médicos para conocer la gravedad de su lesión. Según reveló Emisora Bullanguera, el diez de la U de Chile sufrió un esguince de sindesmal del tobillo izquierdo y que la parte más alta de la zona es la que lo tiene comprometido.

De acuerdo al citado medio, Assadi estará al menos cuatro semanas fuera de las canchas, por lo que será baja para los próximos compromisos del Romántico Viajero, los cuales asoman como los más importantes en lo que va de la temporada.

¿Qué partidos se perderá Lucas Assadi en la U de Chile?

Según la citada fuente, Lucas Assadi no presenta síntomas, pero aún así estará alrededor de cuatro semanas de recuperación porque “es una lesión rebelde de tratar porque está comprometida una articulación”.

Considerando esta información, Lucas Assadi se perderá el Superclásico ante Colo Colo, el duelo ante Palestino por la ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana, y los compromisos ante Universidad de Concepción y Coquimbo Unido, por lo que podría reaparecer recién ante Deportes La Serena.

Los partidos que se perdería Lucas Assadi:

Colo Colo vs U de Chile: Domingo 1 de marzo, Campeonato Nacional

U de Chile vs Palestino: Miércoles 4 de marzo, Copa Sudamericana

U de Chile vs U de Concepción: Lunes 9 de marzo, Campeonato Nacional

Coquimbo Unido vs U de Chile: Sábado 14 de marzo, Campeonato Nacional

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con la actualidad de la U de Chile.