La U de Chile acumula problemas en todos los frentes a días del Superclásico del 1 de marzo en el Estadio Monumental. El equipo no conoce de victorias en cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026, el cargo de Paqui Meneghini y está en la cuerda floja, la barra con su propio show pirotécnico ante Deportes Limache mientras ya cumplía un castigo previo por incidentes similares y, como si fuera poco, el cuerpo técnico infringiendo el artículo 35° de las Bases por usar pantalón corto en la banca, según informó La Tercera.

El informe del árbitro Fernando Véjar ya llegó al Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde se consignó que al minuto 70 del empate 2-2 contra Limache, hinchas azules desde la galería norte lanzaron fuegos artificiales y bengalas durante cuatro minutos, obligando a detener el partido. El agravante es que ese mismo partido se jugó con la galería sur completamente cerrada, castigo que la U ya cumplía por los desmanes ante Audax Italiano en la fecha 1. La reincidencia expone al club a sanciones mucho más severas.

Y mientras la dirigencia evalúa el futuro del DT y los abogados del club esperan la citación del tribunal, apareció un nuevo problema reglamentario que pudo haber pasado inadvertido para el público, pero no para el reglamento.

¿Qué pasó con el cuerpo técnico de la U de Chile?

El artículo 35° de las Bases de la Primera División 2026 es explícito: “El Director Técnico y el resto de los integrantes del cuerpo técnico podrán utilizar un vestuario diverso, teniendo prohibido el uso de pantalón corto y peto”. En el partido ante Limache, varias imágenes mostraron a integrantes del equipo de Meneghini en la banca vistiendo precisamente esa prenda prohibida.

La norma también establece la sanción: “Tarjeta amarilla administrativa para el infractor y, por cada reincidencia, será suspendido por una fecha”. En la práctica, si el Tribunal de Disciplina decide actuar, miembros del cuerpo técnico podrían quedar suspendidos para el Superclásico. Un detalle que en cualquier otro contexto sería anecdótico, pero que hoy se suma a la espiral de malas decisones.

¿Qué sanción arriesga la U por las bengalas ante Deportes Limache?

El árbitro Fernando Véjar fue preciso en su informe: “Al minuto 70, desde la galería norte (puerta 1) y codo nororiente (puerta 24 Andes), lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido”. El texto ya está en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que deberá sesionar para determinar el castigo.Las sanciones que arriesga U de Chile son contundentes: jugar sin público, cierre de nuevas galerías adicionales o fuertes multas económicas.