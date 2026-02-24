Francisco “Paqui” Meneghini vive su peor semana desde que asumió como DT de la U de Chile. Su proceso lleva cuatro fechas jugadas, cero victorias en el Campeonato Nacimional 2026 y la presión de afrontar el Superclásico del domingo 1 de marzo ante Colo Colo más la Copa Sudamericana contra Palestino en apenas diez días. Según revela El Deportivo de La Tercera, la dirigencia de Azul Azul ya tiene definida una fecha concreta para resolver la continuidad del técnico argentino: el miércoles 4 de marzo, cerca de las 23:30 horas, una vez terminado el partido ante Palestino en el Estadio Nacional.

Meneghini firmó por dos temporadas en diciembre de 2025 con un salario de 53 millones de pesos mensuales para él y su cuerpo técnico, la misma cifra que percibía Gustavo Álvarez en su primer año. Llegó avalado por el gran trabajo en O’Higgins, donde clasificó al club a Copa Libertadores, pero en La Cisterna nada ha funcionado hasta ahora.

El empate 2-2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional, en la cuarta fecha, fue la gota que colmó el vaso en un sector de la dirigencia azul y en la hinchada.

La semana en la que Paqui se juega el puesto

La U llega al Monumental en el peor momento posible: 3 puntos en 4 fechas —tres empates y una derrota— y un balance de 3 goles a favor y 4 en contra. Es el peor arranque de un equipo azul en más de 20 años.

Azul Azul decidió que los dos próximos partidos serán el examen definitivo para evaluar si el proyecto tiene futuro.

“Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto”, indica La Tercera.

Antes del Superclásico, Meneghini intentó bajarle el perfil: “La presión la manejo con trabajo. Mi foco es el próximo partido”, declaró, aunque sus palabras ya no alcanzan para calmar el ambiente en el club.

¿Cuándo y cómo decidirá Azul Azul el futuro de Paqui Meneghini?

De quedar eliminado de Copa Sudamericana, el miércoles 4 de marzo, cerca de las 23:30 horas. Si para esa fecha ha perdido también con Colo Colo, su salida sería inminente.

El periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, fue aún más tajante: “Él mismo se va a ir. Porque si la U pierde el Superclásico y queda eliminada de la Copa Sudamericana, sería muy difícil para Paqui mantenerse en el cargo”. No es solo presión de hinchada: es la postura que ya circula dentro de Azul Azul.

📊 Los números de la era Paqui en la U de Chile

El resumen de las primeras cuatro fechas de Universidad de Chile es el siguiente:

Fecha 1: U de Chile 0-0 Audax Italiano

Fecha 2: Huachipato 2-1 U de Chile

Fecha 3: Palestino 0-0 U de Chile

Fecha 4: U de Chile 2-2 Limache

Además tiene una derrota por 3-0 ante Universitario en el único amistoso oficial jugado en la pretemporada.