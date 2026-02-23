La U de Chile no lo pasa bien en el Campeonato Nacional. Los azules no conocen de triunfos en la era de Francisco Meneghini y por si fuera poco están nuevamente en la mira producto del comportamiento de su hinchada.

En las últimas horas se conoció el informe arbitral de Fernando Véjar, juez del partido donde la U igualó ante Deportes Limache, donde dejó constancia de nuevos incidentes en el Estadio Nacional.

U de Chile en la mira por el comportamiento de su hinchada

En el documento publicado en el sitio web oficial del Campeonato Nacional, Fernando Véjar consignó el lanzamiento de fuegos artificiales y de bengalas, las cuales obligaron a detener el juego en Ñuñoa durante algunos minutos.

“Al minuto 70 desde la Galería Norte (Puerta 1) y codo nor oriente (Puerta 24 Andes) del estadio, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido y reanudándose una vez finalizado el lanzamiento de estos”, señaló el informe de Véjar.

U de Chile podría recibir nuevos castigos en el Campeonato Nacional

Esta es la segunda vez que la U de Chile sufre con el comportamiento de sus hinchas en lo que va de temporada. La primera fue en su debut en el torneo ante Audax Italiano, donde un grupo de barristas protagonizó serios incidentes en el principal reducto deportivo de nuestro país.

Producto de esa situación, el Tribunal de Disciplina castigó al club con el cierre de la Galería Sur para el compromiso ante Deportes Limache. Además, determinó que para los dos próximos partidos en que la U haga de local (frente a U de Concepción y Deportes La Serena), solo podrán ingresar mujeres, niños y hombres de la tercera edad a dicho sector.

Por ello, esta nueva denuncia por el actuar de sus fanáticos pone otra vez en la mira a la institución, la cual arriesga nuevas sanciones por parte de las autoridades para sus futuros duelos como local en el Estadio Nacional.

