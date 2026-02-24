El Superclásico 199 ya se siente en el ambiente. Este domingo 1 de marzo, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026, en un duelo que promete estadio lleno y alta tensión.

Mientras el Cacique llega como líder del torneo junto a Huachipato con 9 puntos —tras recuperarse del tropiezo inicial ante Deportes Limache—, el panorama azul es distinto: solo suma 3 unidades en cuatro fechas.

En ese contexto, Arturo Vidal analizó el presente del archirrival.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el presente de la U de Chile antes del Superclásico?

El mediocampista en diálogo con TNT Sports se refirió al arranque de temporada de la U. “Sabemos que la “U” no viene en un buen momento, pero nosotros estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo que esperamos seguir mejorando y poder quedarnos con ese clásico” afirmó.

Vidal también dejó claro que sigue de cerca el rendimiento azul. “Sí, sí, me gusta ver el fútbol, veo todas las ligas del mundo así que bien. La U de a poco ha ido mejorando, mejoró un poco (el domingo), claramente se lo empataron porque Limache es un equipo que nunca se rinde, hay que estar concentrados hasta el final y les pasó la cuenta”, señaló.

Para el “King”, el problema no pasa solo por resultados, sino por procesos. “Creo que les está pasando lo que nos pasó el año pasado a nosotros, cuando uno trae tantos jugadores la gente piensa que el equipo va a funcionar rápido y no es así, y creo que eso les está pasando la cuenta, pero nosotros de verdad que estamos muy enfocados”, explicó.

Eso sí, el volante insistió en que el foco está puesto en el propio rendimiento albo. “Yo te hablo por lo que he visto en los partidos de ellos, pero de verdad que estoy muy concentrado en lo que está haciendo Colo Colo, lo que estamos haciendo en la semana, cómo estamos preparando los partidos y eso es muy importante, por eso se nos están dando los resultados como queremos”, cerró.

Último superclásico jugado en el Estadio Monumental / Photosport

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 199 del fútbol chileno ya tiene programación confirmada y se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido marcará un nuevo capítulo entre albos y azules, en un contexto donde ambos equipos llegan con realidades distintas en la tabla.