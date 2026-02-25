La semana previa al Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue sumando declaraciones que aumentan la tensión. Tras los dichos de Arturo Vidal, ahora fue el turno de Diego Rivarola, exgoleador y referente azul, quien analizó el encuentro en la antesala del duelo que se disputará en el Estadio Monumental.

El delantero argentino puso el foco en el posible resultado del partido más importante del fútbol chileno y sorprendió al anticipar que “no va a ser empate”, instalando el debate entre hinchas a pocos días del clásico.

El pronóstico de Diego Rivarola para el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile

El actual comentarista en ESPN abordó el choque de este domingo en el Estadio Monumental, donde Colo Colo asoma como favorito tras llegar con una racha de tres victorias consecutivas, mientras que Universidad de Chile no ha podido encontrar su estilo futbolístico de la mano de Francisco Meneghini, quien no ha podido ganar ningún partido oficial desde que arribó a la banca universitaria.

Pese a las distintas realidades con las que llegan ambos equipos, Rivarola fue tajante y anticipó un desarrollo distinto al que muchos proyectan en Macul.

“No va a ser empate, yo creo en la U. Siento que, en base a la necesidad que tiene y el momento de sacar puntos, tiene que ganar. Tampoco es que puse 70-30”, aseguró el mendocino. “¿Ahora no se le puede ganar a Colo Colo? Lo ponen en duda como si fuera… Está bien, es un partido difícil y en el Monumental, pero qué mejor que ganar este partido”, sentenció.

Finalmente, “Gokú”, como se le conoce por su mítica celebración, comentó que “la U mejoró y tiene jugadores de nivel para ganar este partido, no me cabe la menor duda. Tiene jugadores que aparecen en partidos difíciles y uno espera que aparezcan en este partido”.

Universidad de Chile vs Colo Colo 2010 / Photosport

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs la U de Chile por el Superclásico 199?

El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará el próximo domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.