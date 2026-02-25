La U de Chile llega al Superclásico 199 del domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental con el plantel diezmado por las lesiones. Lucas Assadi está descartado por un esguince de sindesmal del tobillo izquierdo que lo tendrá al menos cuatro semanas fuera, mientras que Octavio Rivero arrastra una sinovitis en la rodilla izquierda con inflamación del cartílago que ya lo marginó en dos de cuatro fechas del Campeonato Nacional y al que incluso le recomendaron una cirugía.

Assadi sufrió el golpe en el empate 2-2 ante Deportes Limache y el diagnóstico final fue más grave de lo esperado. La situación de Rivero preocupa todavía más por su complejidad médica y porque podría perderse una tramo importante de la temporada.

La lesión Octavio Rivero que incomoda en la U de Chile

El delantero uruguayo padece una sinovitis en la rodilla izquierda: una inflamación de la membrana que recubre la articulación y genera acumulación de líquido, dolor y limitación de movimiento. No es la primera vez que Rivero enfrenta esta dolencia: en su etapa en Barcelona SC de Ecuador ya la sufrió y estuvo 43 días fuera, perdiendo todo junio y parte de julio de 2025.

Según reveló el programa Los Martes Bullangueros de Emisora Bullanguera, el escenario interno es preocupante: “Le recomendaron la operación, pero eso lo tiene que ver el cuerpo médico con el jugador porque el tiempo de recuperación es para largo“. Si Rivero decide operarse, podría perderse varios meses de competencia, un escenario que la U de Chile intenta evitar evaluando su evolución día a día.

¿Llega Octavio Rivero al Superclásico ante Colo Colo el domingo?

El último parte médico oficial de Universidad de Chile señala que Rivero registra “una lesión de sinovitis en regresión“. Hay una leve mejoría, pero no existe confirmación de que pueda estar disponible para el Monumental. El jugador entrena de forma diferenciada en el CDA y todo depende de cómo evolucione la inflamación en las próximas 72 horas.