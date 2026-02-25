La U de Chile atraviesa un complejo momento. Sin triunfos en lo que va del Campeonato Nacional 2026, los cuestionamientos contra Francisco Meneghini han ido en aumento e incluso hay algunos que ya lo quieren fuera del club.

En medio de esta situación, los azules deberán visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental en la versión 199 del Superclásico, en un partido que podría resultar decisivo para el futuro de Paqui.

La antesala del cruce ante los albos no ha sido para nada tranquila en el Centro Deportivo Azul, sobre todo luego de un inesperado descuido que terminó en una filtración que remeció la interna del equipo.

Filtran supuesta conversación que remece a la U de Chile

Fue en el programa Cero a Diez de TNT Sports donde Ramón Fernández y el resto de los panelistas se encontraban hablando del partido del pasado fin de semana donde el Romántico Viajero igualó 2-2 ante Deportes Limache.

Allí, el exvolante de la U y también de Colo Colo, pensó que estaban en comerciales, sin embargo, la señal de Youtube seguía emitiendo en vivo. Esto provocó que quedara registrada una inesperada confesión de Fernández, donde contó que Matías Zaldivia, uno de los referentes del equipo, apuntó a la gestión de Meneghini.

“Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo: ‘nos perdió todo con los cambios’”, reveló el jugador con pasado en azules y albos ante la sorpresa del resto de los panelistas, quienes le advirtieron que seguían en vivo.

“Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo: nos perdió todo con los cambios”, señaló. pic.twitter.com/kVBi0Z8h0U — Nicolas Navarro (@niconavarro1993) February 25, 2026

Matías Zaldivia desmiente la polémica que sacude a la U de Chile

En medio de esta situación, Matías Zaldivia conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado por los dichos de Fernández, aunque desmintió sus palabras.

“No escuché a Ramón. Sí, hablé con él, pero no dije nada de los cambios ni algo parecido. Nunca me metería en las decisiones técnicas, porque el que entra también es un compañero mío, entonces en ese sentido nunca voy a decir algo así”, afirmó.

“Los partidos cambian, el trámite era favorable, pero no creo que haya sido por los cambios que nosotros empatamos”, sentenció.

