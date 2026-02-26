Marcelo Morales quiere ser protagonista este domingo en el Estadio Monumental. El lateral regresó a Universidad de Chile con un objetivo claro: ponerse rápidamente a punto en lo físico para ganarse un lugar en el once titular.

Para conseguirlo, el defensor se sometió a un exigente plan de alimentación y trabajo personalizado en el CDA. Tras varias semanas de intenso entrenamiento, los resultados ya son visibles para los hinchas azules y hoy aparece como una alternativa real de cara al Superclásico 199 ante Colo Colo.

El cambio físico de Marcelo Morales

El retorno del “Shelo” desde el New York Red Bulls de Estados Unidos no estuvo exento de complicaciones. Durante sus primeros días de vuelta en Chile, se reveló que el zurdo llegó con un notorio sobrepeso de cinco kilos, lo que lo obligó a realizar un trabajo especial para ponerse a la par de sus compañeros.

Sin embargo, el compromiso del canterano azul fue total. El lateral se tomó tan en serio su puesta a punto que incluso asistió a entrenar al Centro Deportivo Azul durante las jornadas libres del plantel.

El fruto de este esfuerzo quedó en evidencia durante las últimas horas, luego de que las redes sociales oficiales de la U publicaran una fotografía de Morales junto a Eduardo Vargas. En la imagen, se aprecia un evidente y favorable cambio físico en la silueta del defensor, lo que desató una ola de comentarios positivos por parte de la parcialidad laica.

El cambio físico de Marcelo Morales en la U / Instagram

¿Marcelo Morales puede ser titular en el Superclásico ante Colo Colo?

Esta renovada versión física llega en el mejor momento posible para Universidad de Chile. Con un equipo golpeado tras no conocer de triunfos en el arranque del Campeonato Nacional 2026, el técnico Francisco Meneghini necesita a todos sus jugadores al cien por ciento para dar el golpe en el Estadio Monumental.

Gracias a su nueva condición física, Morales dejó atrás los cuestionamientos iniciales y ahora asoma como una alternativa completamente válida y real para adueñarse de la banda izquierda titular este domingo ante Colo Colo, dándole un respiro a un cuestionado cuerpo técnico que se juega mucho más que tres puntos.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 199 del fútbol chileno se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Para Marcelo Morales, el partido representa una nueva oportunidad para demostrarle al cuerpo técnico su compromiso en esta segunda etapa en Universidad de Chile y ratificar que está en condiciones de adueñarse de la banda izquierda titular en el equipo azul.