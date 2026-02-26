El Superclásico 199 del fútbol chileno ya se comienza a palpitar. Colo Colo y la U de Chile se verán las caras este domingo, por lo que esta jornada los capitanes de ambos equipos acudieron a la tradicional conferencia de prensa.

Por parte de los albos asistió Fernando De Paul, quien se quedó con la jineta tras la partida de Esteban Pavez al fútbol peruano. El portero con pasado en los azules anticipó el partido, aunque prefirió ahondar en el presente del rival.

Fernando De Paul pone paños fríos en la previa del Superclásico

El ‘Tuto’ fue consultado por el complejo presente que vive la U de Chile, pero aclaró que el foco en el Estadio Monumental está en trabajar pensando en ellos y no en la U.

“Si bien analizamos al rival de turno, tratamos de enfocarnos mucho en lo nuestro. Sabemos lo que estamos haciendo bien y lo que hay que mejorar. El clásico es un partido diferente, entendemos la expectativa que hay, pero nos mantenemos al margen de lo que se habla”, señaló.

Fernando De Paul, su rol como capitán y su presente en Colo Colo

Por otro lado, guardameta se refirió a su rol como capitán de Colo Colo, donde aprovechó de reconocer que “no me considero el líder máximo del equipo, hay compañeros que también asumen muy bien esa responsabilidad. Contamos con Arturo Vidal, que es un referente para la institución y el fútbol chileno. Para mí es un privilegio muy grande ser capitán de Colo Colo”.

En ese sentido, también abordó su presente en el equipo. “A todos los jugadores les sirve mucho tener continuidad, sobre todo a un arquero. Estoy contento con eso, pero no me conformo con lo que he dado hasta ahora. Espero seguir consiguiendo cosas con el club”, señaló.

Por último, analizó el mal arranque del equipo, donde cayeron por 3-1 ante Limache y lo que hicieron para revertir esta situación. “No decidimos bien dentro de la cancha y no hicimos lo que habíamos planificado. Desde ese momento, mejoramos el orden, que es fundamental, y también la paciencia a la hora de atacar”, sentenció.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todo lo que ocurra con Colo Colo y el Superclásico 199 del fútbol chileno.