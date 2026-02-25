Colo Colo vive una semana especial. Los albos, que vienen de tres triunfos de manera consecutiva, recibirán a la U de Chile el próximo domingo en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, donde esperan ratificar su buen momento y seguir encaramados en lo más alto de la tabla de posiciones.

Fernando Ortiz dirigirá su primer clásico ante los azules en Macul, por lo que espera quedarse con los tres puntos y darle una alegría a los hinchas. Para ello, el equipo ya está mentalizado en el compromiso y él busca algunas fórmulas para dejar la victoria en casa.

Si bien en las últimas horas se reveló que el ‘Tano’ ya tendría en mente la formación que pararía ante la U, incluyendo una modificación en su esquema, en las últimas horas se conoció un sorpresivo cambio en la oncena, donde una de las principales figuras dejaría el equipo titular.

Fernando Ortiz evalúa sacar a Arturo Vidal del equipo titular

Si bien aún quedan algunos días para el cruce entre Colo Colo y la U de Chile, Ortiz continúa alistando al equipo que saltará a la cancha David Arellano el próximo domingo.

En ese contexto, este miércoles el ‘Tano’ sorprendió, puesto que según reveló Dale Albo, estaría evaluando sacar a Arturo Vidal de la titularidad. El citado medio reveló que durante esta jornada, el DT armó un equipo A y un equipo B, donde el primero sería muy similar al que ha venido parando las últimas semanas.

En el equipo A, Ortiz paró a Fernando De Paul en portería; Diego Ulloa, Joaquín Sosa, Jonathan Villagra y Jeyson Rojas en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Mendez y Claudio Aquino en el medio; Javier Correa y Maximiliano Romero en ataque.

Arturo Vidal, por su parte, fue incluido en el equipo B, dando lugar a Álvaro Madrid en el once estelar. Una apuesta arriesgada, considerando que el excapitán de Everton de Viña del Mar aún no juega desde el arranque en el Cacique

Aún restan algunas prácticas para que el entrenador decida cuál será la formación para recibir al Romántico Viajero, pero sin dudas la de hoy es una señal clara de lo que puede ser el equipo del domingo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile juegan este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026.

