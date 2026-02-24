Este domingo Colo Colo y la U de Chile darán vida a la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. El partido, válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional, asoma como el más atractivo de la jornada.

Ambos elencos llegan en situaciones totalmente opuestas. Mientras los albos son los líderes del torneo junto a Huachipato con 9 puntos, los azules aún no conocen de triunfos y buscarán acabar con esta mala racha ante su clásico rival.

Para este compromiso se espera un lleno total, puesto que se autorizó un aforo de 42 mil personas. Por ello, las autoridades ya se encuentran trabajando para evitar cualquier tipo de incidente que pueda afectar el espectáculo.

Autoridades visitan el Estadio Monumental previo al Superclásico

Este martes, a días del trascendental duelo entre el Cacique y el Romántico Viajero, autoridades locales visitaron el Estadio Monumental para inspeccionar el recinto. Hasta el lugar llegaron el intendente de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, entre otros.

En la instancia recorrieron los distintos sectores del recinto de los albos y revisaron el funcionamiento del sistema biométrico. Tras la inspección, se confirmó que el reducto de Macul cumple con los requisitos para albergar este partido.

Este será el primer partido catalogado como Clase A donde se utilizarán los nuevos torniquetes con reconocimiento facial, por lo que asoma como una prueba de fuego para el nuevo sistema de seguridad de Colo Colo.

Las medidas de seguridad para el Superclásico entre Colo Colo y U de Chile

Considerando que se trata de un partido de alta convocatoria, en Colo Colo preparan un importante operativo de seguridad para recibir a la U de Chile. Según reveló Dale Albo, se espera la presencia de 350 guardias, siendo 200 de ellos tácticos.

Además, habrá tres anillos de seguridad para resguardar el perímetro del estadio y las puertas del Monumental abrirán tres horas antes, es decir, a las 15:00. Por otro lado, el Cacique dispondrá de 175 cámaras, de las cuales 135 serán de grabación constante, mientras que el resto contará con la misma función, además de reconocimiento biofacial.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs U de Chile?

El Superclásico 199 entre Colo Colo y la U de Chile se jugará el próximo domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

