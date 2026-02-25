El entrenador de U de Chile, Francisco Meneghini, palpitó el Superclásico ante Colo Colo a jugarse en el estadio Monumental, mostrando total confianza en su equipo pese a que no registra victorias en las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026.

De hecho, Paqui entregó una advertencia al Cacique, elenco con el que buscan terminar su mala racha y empezar a recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, en la que están bastante rezagados.

La advertencia de Francisco Meneghini a Colo Colo de cara al Superclásico

Francisco Meneghini conversó con TNT Sports y advirtió a Colo Colo sobre el planteamiento de U de Chile: “Somos un equipo grande y jugamos como equipo grande, y eso no va a variar independiente del rival o el lugar”.

“Nuestro objetivo es atacar. En una cancha como esa es importante tener la pelota, moverla bien y hacerlos correr”, añadió Paqui sobre la búsqueda que llevarán a cabo en el Monumental.

La respuesta de Paqui Meneghini ante las críticas en U de Chile

Por otra parte, Francisco “Paqui” Meneghini fue consultado por la presión que tiene en sus hombros por las críticas recibidas al no conseguir triunfos aún en el Campeonato Nacional. Para muchos hinchas, el DT incluso debiera irse.

“Entiendo que es lo lógico en un club como este, no se han dado los resultados, la gente no está contenta (…) pero lo voy llevando con la mayor normalidad posible, estoy orgulloso de estar acá”, sentenció el exO’Higgins, Everton y Unión La Calera, entre otros.

¿Cuándo se juega el Superclásico de Colo Colo vs U de Chile?

Colo Colo vs U de Chile se enfrentarán este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Monumental por la Fecha 5 del Campeonato Nacional. En caso de que los Azules pierdan en Macul al continuidad de Paqui Meneghini quedará muy complicada, mientras que una posible victoria puede darle un importante envión al estratega.

Para ver este duelo debes acceder a las señales de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. En la plataforma de streaming también estará disponible La Señal del Hincha, en la que el partido será transmitido de forma paralela por relatores y comentaristas partidarios de cada equipo.