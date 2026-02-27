Mauricio Pinilla encendió la previa del Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile con una dura crítica al presente del equipo azul. El exdelantero e ídolo del club apuntó directamente contra el bajo rendimiento de uno de los titulares habituales.

El referente azul aseguró que el jugador atraviesa un mal momento futbolístico y sostuvo que no debería ser considerado en la oncena titular para el decisivo duelo de este domingo en el Estadio Monumental.

¿Qué dijo Mauricio Pinilla sobre el nivel de un titular de Universidad de Chile?

Previo al decisivo encuentro en Macul, el exfutbolista tomó la palabra en Radio Agricultura para analizar la posible titularidad de Israel Poblete en Universidad de Chile. Para Pinilla, la inclusión del volante resulta “insólita” considerando el nivel que ha mostrado durante esta temporada.

Sin rodeos, el comentarista fue categórico: “Poblete está en un mal momento futbolístico, no puede ser titular en un Superclásico. No puede. Viene de un bajón horrible y no está jugando bien”, sentenció.

Maucicio Pinilla criticó a Francisco Meneghini

Pero los cuestionamientos de Mauricio Pinilla no se limitaron al rendimiento de Poblete. El exdelantero también apuntó directamente al entrenador de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, por sus decisiones técnicas, sobretodo tras el duelo frente a Deportes Limache.

Pinilla criticó duramente la explicación del DT respecto al ingreso de Poblete por sobre Lucas Romero. “Lo peor es lo que dijo después. Dice que lo hizo entrar porque tenía un jugador con más experiencia en el torneo local. No puedes decir esa estupidez, es una tontera lo que dijo”, lanzó sin filtros.

El exgoleador fue más allá y cuestionó la gestión del técnico en el final de su último partido: “Paqui manejó muy mal el final del partido, eso es claro. Lo manejó pésimo, lo hizo horrible”, afirmó. Incluso remató señalando que el entrenador “no supo sostener un resultado que era beneficioso para la U e hizo cambios ridículos”.

Mauricio Pinilla y su último Superclásico / Photosport

¿Cómo le fue a Mauricio Pinilla en los Superclásicos frente a Colo Colo?

La voz de mando de Mauricio Pinilla al criticar el nivel del mediocampo azul se sustenta en su chapa de referente e ídolo del club, aunque paradójicamente, el exdelantero nunca pudo celebrar una victoria ante Colo Colo vistiendo la camiseta de Universidad de Chile.

A lo largo de sus distintas etapas en el Romántico Viajero, el atacante disputó un total de seis Superclásicos oficiales, registrando un saldo de tres empates y tres derrotas ante el Cacique.

Pese a la sequía grupal en estos clásicos, Pinilla sí logró dejar su firma personal en los arcos de Macul y Ñuñoa. El exgoleador le anotó dos tantos a los albos en Superclásicos: el primero en la caída por 4-1 en el Monumental durante 2017, y el segundo en la derrota por 3-1 en el Estadio Nacional en 2018, un tanto que además quedó registrado como uno de los más rápidos en la historia reciente de estos choques, al marcar a los cinco minutos de juego.

¿A qué hora es el Superclásico 199 entre Colo Colo y la U de Chile?

El esperado Superclásico 199 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental. El pitazo inicial está programado para las 18:00 horas (hora de Chile), en el marco de la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026.