Ya está todo listo para el Superclásico 199. Este domingo Colo Colo y la U de Chile se verán las caras en el Estadio Monumental por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 en un duelo en el que ambos llegan con presentes muy distintos.

En el caso de los albos, vienen de tres victorias consecutivas, lo cual los posiciona como favoritos. En la antesala del partido, Arturo Vidal, máximo referente del plantel conversó con los medios de comunicación y reveló su gran sueño para el trascendental cruce ante los azules.

El sueño que Arturo Vidal espera cumplir en el Superclásico ante U de Chile

Pese a que durante la semana Fernando Ortiz probó un equipo sin Arturo Vidal en el once titular, el Rey será desde la partida y promete ser uno de los protagonistas del duelo ante los azules.

En ese sentido, el experimentado volante confesó que sería un sueño anotarle al Romántico Viajero, puesto que es algo que aún no consigue hacer. “Profesionalmente no le he hecho goles a la U, en cadetes sí. Sería lindo hacerle un gol, pero como lo he dicho siempre, si puedo marcar feliz, pero acá lo más importante es Colo Colo, que nos quedemos con los tres puntos y que el equipo juegue bien“, dijo en rueda de prensa.

“Si me toca hacer el gol a mí sería maravilloso. Mi objetivo es cumplir lo que quiere hacer el entrenador, tratar de que no nos hagan goles, jugar bien y ganar. Con eso yo me iría satisfecho a casa con los tres puntos”, añadió.

Vidal y la clave del renacer de Colo Colo

El Campeonato Nacional no comenzó de la mejor manera para Colo Colo. Los albos arrancaron la temporada con una contundente derrota ante Deportes Limache, sin embargo, lograron revertir aquella situación y ya registran tres victorias consecutivas.

En ese contexto, Vidal aclaró cómo el equipo logró ese renacer futbolístico en el torneo. “Para mí, la clave del equipo fue la pretemporada. Confiamos en eso y nos hemos conocido mucho mejor, y el equipo lo ha demostrado. En cada línea han crecido. Eso es producto de la pretemporada y de los partidos que hemos tenido”, concluyó.

