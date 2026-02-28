La Copa de la Liga 2026 ya tiene fecha de inicio y programación oficial. La ANFP definió las dos primeras jornadas del nuevo torneo que se suma al Campeonato Nacional y la Copa Chile, en un movimiento que busca darle mayor continuidad al calendario del fútbol chileno.

Será una competencia corta, intensa y con premio grande: un cupo a la Copa Libertadores. Y el arranque no será menor, porque uno de los equipos más populares del país abrirá el certamen en horario estelar.

¿Cuándo comienza la Copa de la Liga 2026 y quién abre el torneo?

La Copa de la Liga 2026 comienza el viernes 20 de marzo y el partido inaugural lo disputará Universidad de Chile ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional a las 18:00 horas. La programación entregada por la ANFP confirma que la U será la encargada de dar el puntapié inicial al nuevo campeonato. Ese mismo viernes, Unión La Calera recibirá a Audax Italiano a las 20:30.

El sábado 21 tendrá uno de los duelos más esperados: Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental a las 18:00 horas, mientras que Universidad Católica debutará el domingo 22 frente a Universidad de Concepción en el Claro Arena.

¿Cómo se juega la Copa de la Liga y qué premio entrega?

La Copa de la Liga 2026 contará con cuatro grupos de cuatro equipos. Sólo el primero de cada zona avanzará a semifinales, lo que obliga a los clubes a sumar desde la primera fecha.

El formato es directo y sin margen amplio de error:

4 grupos de 4 equipos

Clasifica únicamente el líder

Semifinal y final a partido único

El campeón no sólo sumará un nuevo título profesional a su historia. También obtendrá el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores del año siguiente, un incentivo que transforma el torneo en algo más que una competencia complementaria.

¿Qué partidos destacan en las primeras dos fechas?

La segunda jornada comenzará el martes 24 de marzo con Universidad de Chile recibiendo a Unión La Calera en el Estadio Nacional. Ese mismo día, Deportes Concepción enfrentará a Colo Colo en el Ester Roa.

Otros cruces llamativos de la Fecha 2:

Ñublense vs Universidad Católica

Huachipato vs Coquimbo Unido

Everton vs O’Higgins

El calendario compacto obliga a rotaciones y estrategias. En marzo, el fútbol chileno no tendrá pausas largas, una crítica histórica al desarrollo del torneo nacional.