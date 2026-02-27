Mauricio Pellegrino, actual técnico de Lanús y reciente campeón de la Recopa Sudamericana, tuvo un paso por Universidad de Chile que no estuvo marcado por grandes resultados, pero sí logró estabilizar al club tras temporadas complejas. A pesar del contexto adverso que enfrentó en su etapa en el CDA, el entrenador argentino mantiene un recuerdo positivo de su experiencia en Chile.

Así lo reveló un cercano al estratega, quien aseguró que Pellegrino aún habla con cariño del club y valora profundamente lo vivido durante su estadía en el fútbol nacional.

¿Mauricio Pellegrino extraña a la Universidad de Chile?

El equipo de Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, viene de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana. Tras este título continental, el programa Los Tenores de ADN conversó con Sebastián Mardones, videoanalista chileno que integra el cuerpo técnico del cuadro granate.

En la entrevista, el profesional oriundo de Quillota fue consultado por el paso del entrenador argentino por Universidad de Chile en 2023. Mardones destacó que Pellegrino mantiene un recuerdo positivo de su experiencia en el fútbol nacional.

“Él está muy contento por lo que vivió en nuestro país. Lo he escuchado hablar muy bien de Universidad de Chile, que es un club grandísimo”, aseguró el analista, confirmando el cariño que el DT aún siente por la institución azul.

¿Qué opinan en Lanús sobre el nivel de Matías Sepúlveda?

Durante la misma conversación, Mardones también se refirió al rendimiento del volante chileno Matías Sepúlveda, quien fue una de las figuras en la final ante Flamengo.

El analista confesó que tras el partido ingresó al camarín para felicitarlo personalmente: “Después del partido entré al vestuario y me di el lujo de pedirle una foto a Mati”, comentó.

Además, reveló que en Lanús ya seguían de cerca su desempeño desde la temporada pasada, especialmente tras la semifinal de la Copa Sudamericana donde el elenco argentino eliminó a la U. “Nos sorprendió gratamente lo que hizo contra nosotros jugando por Universidad de Chile. Fue muy bueno su desempeño”, afirmó.

¿Cómo fue el rendimiento de Mauricio Pellegrino en la U de Chile?

El paso de Mauricio Pellegrino por Universidad de Chile en la temporada 2023 dejó números mixtos en el Campeonato Nacional.

En 30 partidos dirigidos, el equipo sumó 11 triunfos, 7 empates y 12 derrotas, alcanzando 40 puntos y finalizando en el noveno lugar de la tabla, fuera de zona de clasificación a Copa Sudamericana. A ese balance se agregó la eliminación en Copa Chile, tras caer por penales ante O’Higgins en la fase regional.

¿Cuando es el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

El esperado encuentro entre el Cacique y la U está programado para este domingo 1 de marzo las 18:00 horas y se jugará en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 5 del Campeonato Nacional 2026.

Será un duelo clave en el arranque del torneo, considerando el momento que viven ambos equipos y el impacto que históricamente tiene este encuentro en la tabla y en el ambiente en el país.

Fecha: Domingo 1 de marzo

Domingo 1 de marzo Hora: 18:00 Horas

18:00 Horas Estadio: Estadio Monumental David Arellano



