El chileno Matías “Tucu” Sepúlveda jugó un partidazo en la victoria por 1-0 de Lanús vs Flamengo por el duelo de ida de la Recopa Sudamericana 2026, el que se jugó en el estadio Néstor Díz Pérez en Argentina.

Sepúlveda ingresó desde el banco de suplentes y fue clave para darle un extra al equipo de Mauricio Pellegrino. El Tucu le agregó profundidad a su escuadra y fue con él en cancha que consiguieron el único tanto del compromiso.

Casi entra el balón: Tucu Sepúlveda estuvo a punto de anotar un golazo en el Lanús vs Flamengo

Tucu Sepúlveda entró en los 66 minutos de juego por Eduardo Salvio y se demoró pocos minutos en realizar un intento de tiro libre que estuvo cerca de convertirse en el primero de Lanús. Estuvo notable el portero Agustín Rossi.

No obstante, lo mejor vino en los 79′ cuando el propio Sepúlveda capturó un balón en el área y lanzó un “globito” que pegó en el travesaño de Flamengo. El chileno se ganó los elogios de los comentaristas argentinos.

¡¡SEPÚLVEDA LA PICÓ Y EL TRAVESAÑO LE NEGÓ A LANÚS EL 2-0 VS. FLAMENGO!!



📺 Mirá la #Recopa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VeOpr61VE8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 20, 2026

Entre medio se produjo el gol del conjunto granate en los 77′, obra de Rodrigo Castillo, quien es un viejo conocido nuestro al anotarle los tres goles de su equipo en la llave contra U de Chile en semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En Flamengo actuó el también chileno Erick Pulgar, quien no tuvo su mejor partido al igual que sus compañeros en Buenos Aires.

Estadísticas de Lanús vs Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026

–

¿Cuándo es la revancha de Lanús vs Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026?

La revancha de Lanús contra Flamengo se jugará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (en Brasil) el próximo jueves 26 de febrero a las 21:30 horas de Chile.

En medio el Granate enfrentará a Argentinos Juniors este domingo por el Torneo de Apertura de Argentina y Flamengo chocará el mismo día contra Madureira por la primera semifinal del Campeonato Carioca.