Lanús y Flamengo se miden este jueves por la ida de la CONMEBOL Recopa 2026. Revisa a qué hora juegan, qué canal transmite y cómo ver EN VIVO el duelo continental con Erick Pulgar como figura clave del Mengão.

El fútbol sudamericano estrena su primer título oficial del año y Chile tiene razones propias para seguirlo de cerca. Esta noche, Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, recibe a Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2025, en el Estadio Ciudad de Lanús, en el partido de ida de la CONMEBOL Recopa Sudamericana 2026. El volante chileno Erick Pulgar es figura estelar del Mengão y uno de los jugadores más determinantes de esta final.

📺 ¿Qué canal transmite Lanús vs Flamengo EN VIVO?

El partido será transmitido EN VIVO por televisión de pago y streaming en toda Sudamérica. Las señales confirmadas son:

ESPN (TV de pago)

(TV de pago) Disney+ Premium (streaming oficial)

👉 Para ver el partido online necesitas una suscripción activa a Disney+ Premium o tener contratado ESPN en tu cableoperador.

🕒 ¿A qué hora juega Lanús vs Flamengo por la Recopa 2026?

El encuentro está programado para:

📆 Jueves 19 de febrero de 2026

⏰ 21:30 horas (Chile y Argentina)

(Chile y Argentina) 🏟️ Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

– Néstor Díaz Pérez 🏆 Final de ida – CONMEBOL Recopa Sudamericana 2026

– CONMEBOL Recopa Sudamericana 2026 🧑‍⚖️ Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

📡 ¿Dónde ver Lanús vs Flamengo EN VIVO online?

El partido se puede seguir en vivo a través de:

Disney+ Premium (streaming oficial para toda Sudamérica)

(streaming oficial para toda Sudamérica) ESPN (señal televisiva para Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela)

🔴 ¿Cómo llega Flamengo y qué rol tendrá Erick Pulgar?

El Mengão llega a la Recopa con temporada irregular: cayó en la Supercopa de Brasil ante Corinthians y no arrancó bien en el Brasileirao. Sin embargo, Flamengo sigue siendo el favorito indiscutido por la profundidad de su plantel, que incluye a Lucas Paquetá —la contratación más cara en la historia del fútbol sudamericano— junto a Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz y Jorge Carrascal.

En ese poderoso mediocampo, Erick Pulgar es pieza fundamental. El volante antofagastino cerró 2025 ganando la Copa Libertadores y el Brasileirao, y viene de anotar el gol decisivo en la victoria 2-1 ante Botafogo por el Carioca. Su entrenador Filipe Luis no tuvo dudas: “Pulgar es un monstruo. Hace que el equipo mejore”.

Probable formación de Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira y Alex Sandro; Pulgar y Jorginho; De Arrascaeta, Paquetá y Carrascal; Pedro.

⚪🔴 ¿Cómo llega Lanús a la final de la Recopa 2026?

El Granate llega en buena forma: en el Torneo Clausura 2026 cosechó victorias sobre San Lorenzo y Unión para sumar 7 puntos y posicionarse entre los líderes. Su gran líder creativo es Marcelino Moreno, mientras que el mediocampo combativo de Agustín Cardozo y Agustín Medina será el encargado de contener el talento del Mengão.

La gran duda en Lanús es su goleador Rodrigo Castillo, quien arrastra un edema muscular en el cuádriceps izquierdo. El arquero Nahuel Losada, héroe en la definición por penales ante Atlético Mineiro en la Sudamericana 2025, será clave para resistir el poderío atacante de Flamengo.Probable formación de Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Domínguez, Marcich; Cardozo, Medina, Salvio, Marcelino Moreno, Carrera; Castillo (en duda).