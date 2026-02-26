La Recopa Sudamericana 2026 llega a su noche definitiva y el fútbol chileno tiene motivo propio para sintonizar. Erick Pulgar y Matías Sepúlveda son los dos nacionales en llave: uno con Flamengo buscando remontar, el otro con Lanús defendiendo la ventaja del 1-0 conseguida en La Fortaleza. Fue el propio Sepúlveda quien avisó con un tiro libre al córner y quien incendió el estadio visitando Lanús la semana pasada. Esta noche, el Maracaná se convierte en el escenario más caliente del fútbol sudamericano.

¿Qué canal transmite Flamengo vs Lanús EN VIVO?

La final de vuelta de la Recopa 2026 se transmitirá exclusivamente por señales de pago para Chile y toda Sudamérica.

Las señales confirmadas son:

ESPN (TV por cable)

(TV por cable) Disney+ Premium (streaming oficial)

¿A qué hora juega Flamengo vs Lanús por la Recopa?

El encuentro está programado para:

📆 Jueves 26 de febrero de 2026

⏰ 21:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Maracaná — Río de Janeiro, Brasil

🏆 Final de vuelta – CONMEBOL Recopa Sudamericana 2026

🎯 Resultado de ida: Lanús 1 – Flamengo 0

¿Dónde ver Flamengo vs Lanús EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online a través de:

Disney+ Premium (streaming oficial para toda Sudamérica)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS la final de la Recopa Sudamericana?

No hay señal abierta confirmada para Chile. Sin embargo, puedes seguir cada minuto del duelo continental GRATIS con cobertura completa en:

Flamengo vs Lanus, minuto a minuto

¿Cómo llega Flamengo a la revancha?

El Mengão llega herido pero en su fortín. La derrota en La Fortaleza fue un golpe que pocos esperaban: Flamengo fue opacado tácticamente por el rombo de Mauricio Pellegrino, que cortó su circuito interno y anuló la creatividad de De Arrascaeta y compañía. Para remontar, Filipe Luis necesita al menos un gol sin respuesta, o dos si quiere ganar directamente.​

La gran apuesta es que esta noche aparezca Lucas Paquetá, el refuerzo récord del fútbol sudamericano que aún no ha mostrado su mejor versión. Si el inglés-brasileño se enciende en el Maracaná ante 70.000 espectadores, Flamengo tiene argumentos para voltear la serie. Y ahí también aparece la figura de Erick Pulgar: el volante chileno es pieza fundamental del mediocampo del Mengão y será clave para recuperar el control del partido.

¿Cómo llega Lanús a defender el 1-0?

El Granate de Pellegrino jugó un partido redondo en la ida. Con Cardozo y Medina como base del rombo, más el despliegue de Marcelino Moreno, Lanús neutralizó el juego de Flamengo con orden y disciplina táctica durante los 90 minutos. Rodrigo Castillo convirtió el único gol de la serie y fue la pieza clave en ataque.​

Matías Sepúlveda fue otro de los chilenos destacados: ingresó desde el banco y avisó con un tiro libre espectacular que Agustín Rossi sacó al córner. Esta noche, el defensor de Lanús deberá contener la ofensiva del Maracaná con la misma firmeza. El arquero Nahuel Losada, héroe en la definición por penales ante Atlético Mineiro en la Sudamericana 2025, es el gran sostén anímico si la noche se complica.

¿Qué necesita cada equipo para ganar la Recopa 2026?

Flamengo Campeón: Debe ganar por 2 o más ganas

Lanús Campeón: Debe ganar por cualquier resultado o conseguir un empate