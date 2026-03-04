Colo Colo atraviesa días agitados que van más allá del análisis futbolístico. Cuando todavía se procesan las secuelas del Superclásico, un episodio extradeportivo volvió a instalar tensión en el entorno del club. Un jugador del plantel enfrenta una grave acusación de indisciplina por parte de vecinos de su condominio, situación que incluso podría terminar con su salida del lugar donde reside.

En paralelo, el equipo de Fernando Ortiz prepara su visita a Audax Italiano sin el respaldo de su hinchada en las tribunas, mientras crece la incertidumbre por el estado físico de Claudio Aquino. El Cacique no encuentra calma y cada jornada suma un nuevo frente abierto.

Todas las noticias de Colo Colo HOY miércoles 4 de marzo

