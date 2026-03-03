Un escándalo sacudió a Colo Colo tras la derrota por la cuenta mínima ante la U de Chile en la versión 199 del Superclásico luego que un jugador del plantel protagonizara una polémica situación.

Se trata de Cristian Riquelme, lateral de los albos que no fue citado por Fernando Ortiz para el cruce ante los azules, quien en las últimas horas hizo noticia fuera de la cancha.

Cristian Riquelme sacude a Colo Colo

Según reveló The Clinic, el pasado lunes durante su tarde libre, el futbolista se encontraba junto a un grupo de amigos en su domicilio en el condominio Alto Macul de La Florida.

Allí, alrededor de las 19:00 horas, el jugador se dirigió a un jardín comunitario, donde un vecino registró que dos personas (al parecer amigos de Riquelme) se lanzaron desnudos a la piscina a plena luz del día.

Producto de esta situación, el citado medio consignó que la administración del edificio solicitará formalmente el término del contrato de arriendo del inmueble donde vive el lateral del Cacique.

Además, desde la administración le notificaron a Riquelme que le cursarán la multa máxima que establece el reglamento interno de la comunidad, la cual está fijada en 5 UTM, es decir, alrededor de 350 mil pesos.

A su vez, la citada fuente detalló que fuentes cercanas al condominio AltaVista 2 indicaron que no es la primera vez que el deportista se ve envuelto en conflictos en la comunidad y que incluso ya fue multado por ruidos molestos.

Los números de Cristian Riquelme en Colo Colo

Cristian Riquelme llegó a mediados del 2024 a Colo Colo, sin embargo, no ha podido ganarse un lugar en el Estadio Monumental. Desde su arribo al club ha disputado solo 11 partidos, en los cuales anotó un gol en un partido amistoso frente a Deportes Puerto Montt.

Durante este 2026, en tanto, sumó 15 minutos en el debut del Popular en el Campeonato Nacional en la derrota por 1-3 ante Deportes Limache. De ahí en más, fue suplente ante O’Higgins y en el resto de compromisos no fue citado por Fernando Ortiz.

