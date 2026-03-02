El Superclásico ya pasó, pero el tema que hoy inquieta no tiene que ver con la tabla ni en el resultado. El funeral del hincha de Colo Colo fallecido en la previa del partido podría ser declarado de alto riesgo, una decisión que activaría un fuerte operativo de seguridad en la Región Metropolitana.

Y es que el hecho fue lo más grave de la jornada y ocurrió lejos del Estadio Monumental. En la intersección de El Salitre con Oscar Bonilla, en Pudahuel, un enfrentamiento entre barristas de ambos clubes terminó con un simpatizante albo muerto.

Funeral de hincha de Colo Colo podría activar operativo reforzado

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que la posibilidad de calificar el funeral como alto riesgo, está siendo evaluada: “En virtud de las circunstancias en que se dieron los hechos, hay una probabilidad muy significativa que sea declarado de alto riesgo, pero debo revisar los antecedentes para tomar una decisión informada”.

Esa calificación implica coordinación especial entre Carabineros y autoridades locales, controles preventivos y monitoreo en los sectores donde se realice la ceremonia. La decisión final dependerá de los antecedentes que manejen las policías y del contexto que rodeó el enfrentamiento.

⚽️🤯🇨🇱 | Momento del ataque a hinchas de Colo Colo en Pudahuel que dejó a un fallecido y otro herido.



pic.twitter.com/NrCwB0NTdE — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) March 2, 2026

Gobierno pone el foco en la violencia fuera del estadio

El Ministro de Seguridad, Luis Cordero, explicó que el conflicto fue seguido durante todo el día. “Están siendo objeto de investigación. Es una preocupación nuestra, fue objeto de seguimiento y monitoreo todo el día por Carabineros ante el impacto que podía tener en el partido (…) Este hecho no lo atribuiría a un elemento vinculado a organizaciones criminales, por ahora”, sostuvo.

Además, defendió el dispositivo aplicado en el Monumental: “Hemos puesto énfasis en resguardar la seguridad al interior y en el perímetro de los establecimiento, que ha funcionado. La violencia en el fútbol no tiene simplemente que ver con disputa de clubes, sino asociado a otros aspectos. Lo que sucede dentro del fútbol tiene un impacto significativo en la seguridad de los barrios”, recalcó.

Si se confirma la categoría de alto riesgo, el funeral del hincha de Colo Colo se transformará en el próximo punto crítico de seguridad en Santiago.